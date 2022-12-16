У США ухвалили оборонний бюджет на 2023 рік: на допомогу Україні виділять $800 млн

У Білому домі уточнили, що в новому пакеті допомоги Україні у сфері оборони будуть додаткові засоби протиповітряної оборони.

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Конгрес США 15 грудня ухвалив закон про оборонний бюджет країни на 2023 рік у розмірі рекордних 858 мільярдів доларів. З цієї суми щонайменше 800 мільйонів доларів буде виділено на додаткову військову допомогу Україні, що на 500 мільйонів більше, ніж було передбачено у минулорічному оборонному законопроєкті. Про це повідомляє телеканал CNN.

Зазначається, що законопроєкт сприятиме прискореній доставці боєприпасів до України та поповненню відповідних запасів США за рахунок усунення бюрократичної тяганини.

"Це буде найбільша кількість багаторічних контрактів на закупівлю боєприпасів, яка була санкціонована законом про оборонний бюджет останнім часом, якщо не за всю історію", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляє The Guardian, у Білому домі уточнили, що наступний пакет допомоги Україні у сфері безпеки вже на підході й він міститиме більше засобів протиповітряної оборони. Однак про якісь конкретні системи ППО йдеться у Вашингтоні не повідомили. Коментуючи майбутні постачання озброєнь, прессекретар Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що діалог між США й Україною з цього питання є непублічним.

"Як ви могли помітити за попередніми пакетами, я думаю, ви можете очікувати, що в цьому пакеті будуть додаткові засоби протиповітряної оборони", — заявив Кірбі.

CNBC пише, що офіційні особи у Вашингтоні відмовилися підтвердити або спростувати повідомлення про те, що Пентагон готується поставити Києву складні ракетні системи Patriot. Але президент Джо Байден відповів на питання про системи Patriot, сказавши журналістам: "Ви почуєте за кілька хвилин".

Зазначимо, що з моменту приходу до влади президента Джо Байдена Сполучені Штати виділили Україні 19,7 млрд доларів військової допомоги. При цьому понад 19 млрд було виділено цьогоріч, починаючи з 24 лютого.

Нагадаємо, у США розглядають можливість постачання в Україну систем протиракетної оборони Patriot. На тлі ймовірного наступу ЗС РФ на Київ у Вашингтоні також розглядають можливість відправлення авіаційних бомб малого діаметра, які значно збільшать дальність ударів ЗСУ.

У Москві відреагували на плани Вашингтона та заявили, що рішення відправити Києву зенітно-ракетні комплекси Patriot є черговою провокацією. У посольстві РФ зазначили, що передавання ЗРК може призвести до "непередбачуваних наслідків".