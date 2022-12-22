"Не веде до ескалації": Байден прокоментував передавання ЗРК Patriot Україні

За словами глави США, система Patriot — це виключно оборонне озброєння. При цьому Зеленський заявив, що щойно Київ отримає першу партію ЗРК, то попросить ще.

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Президент США Джо Байден сказав, що не вважає надання Україні ЗРК Patriot ескалацією конфлікту з Російською Федерацією. Про це він заявив під час спільної пресконференції з главою України Володимиром Зеленським.

Під час свого виступу глава Білого дому нагадав, що США виділяють $1 млрд 850 млн на озброєння та обладнання для України. Це означає, що в наступні місяці Київ отримає боєприпаси для артилерії, танків і ракетних систем. Байден підтвердив, що навіть передасть Києву ЗРК Patriot.

"Батареї ЗРК Patriot будуть критичним придбанням для оборони України", — наголосив він.

Глава Білого дому зазначив, що не обговорював це питання із Зеленським, проте Patriot — це виключно оборонне озброєння.

"Це оборонна система, це оборонна зброя, це не ескалація. Якщо припиняться атаки [Росії на Україну], вони [українці] не будуть її використовувати", — сказав Байден.

При цьому Володимир Зеленський у відповідь на це зазначив, що щойно Україна отримає першу партію ЗРК, то попросить ще.

"Після [отримання] Patriot, ми дамо сигнал президенту Байдену, що ми ще раз хотіли б отримати Patriot", — пожартував глава України.

[ + – ] Про передавання Patriot дивитись з 30:50

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив перед Конгресом США. За словами президента, американці змогли об'єднати міжнародну спільноту в боротьбі з російським агресором.

ЗМІ також розповіли про реакцію Офісу президента та республіканців на візит Володимира Зеленського до США. Члени Республіканської партії висловили підтримку українському президентові після його промови у Конгресі, проте закликали до ретельної перевірки коштів, які Вашингтон витрачає на допомогу Києву.