"Это было хуже ада": сирота из Мариуполя рассказал, как его пыталась усыновить топ-чиновница из РФ

Богдан Ермохин вернулся в Украину после того, как его незаконно вывезли на территорию России. И едва не заставили воевать на стороне ВС РФ.

История 19-летнего Богдана Ермохина, выходца из Мариуполя, больше напоминает сценарий боевика. После полномасштабного вторжения ВС РФ его вывезли из Украины, угрожали отправкой в психиатрическую больницу и принуждали идти в российскую армию. А после он оказался в семье помощницы Татьяны Москальковой, уполномоченной по правам человека в Российской Федерации. Интервью у Богдана Ермохина, которому удалось вернуться в Украину, взял британский журналист Ян Бирелл, пишет Daily Mail.

Возвращение Богдана Ермохина в Украину

"Это было хуже ада", — вспоминает Богдан Ермохин, которого выставляли напоказ по телевидению в Москве и заставили сказать, что он поддерживает нападение России. Он вспоминает, какой была жизнь в Мариуполе до полномасштабной войны.

"Я родился в Мариуполе, жил там – и надеюсь, что буду жить там снова. Для меня это самый красивый город в мире, где все живут мирно", — говорит молодой человек.

Жизнь Богдана Ермохина в Мариуполе

Его мать умерла, когда ему было 4 года, а его отец был убит. Когда в феврале 2022 года Москва начала атаку на Мариуполь, он жил в общежитии колледжа с десятью другими подростками и учился на сварщика.

Мариуполь стал олицетворением ужаса во время трехмесячной битвы России за контроль над стратегическим портом, когда осажденные мирные жители оказались в ловушке среди ожесточенных боев, которые привели к разрушению города и гибели по меньшей мере 8000 человек.

Богдан прятался в подвалах, выходил за водой, рискуя жизнью. Друг, защищавший его от взрыва, был изрешечен осколками. Позже он держал на руках маленькую девочку с ранением в груди, которая умерла у него на руках.

"Это было похоже на фильмы о Второй мировой войне: на улицах было полно трупов", — сказал он.

В мае российские войска прибыли, чтобы зачистить подвал, где он скрывался. Его схватили с тремя друзьями, затем его держали вместе с 27 другими, которых окружили на улицах, отобрали у семей или схватили при попытке сбежать на территорию, контролируемую Украиной.

Богдана Ермохина с другими детьми вывезли в РФ

31 пленника доставили в Донецк — украинский город, контролируемый поддерживаемыми Кремлем сепаратистами с 2014 года, — где им выдали новые свидетельства о рождении от так называемой Донецкой Народной Республики и российские телефоны.

Богдан был самым старшим, и он пытался успокоить других детей, самому младшему из которых было семь лет.

"Некоторые дети были очень напуганы. Шла война, и они видели так много для своего возраста. Некоторые дети потеряли родителей и недавно остались сиротами", — вспоминает Богдан. Он пытался протестовать, включая гимн Украины на своем телефоне, но его за это избили.

Месяц спустя группу отвезли на автобусе и самолете в место неподалеку от Москвы, которое оказалось "детским санаторием", находящимся в ведении Управления делами президента Российской Федерации.

"Моей первой мыслью было, что мы в полном дерьме. На входе висели таблички, гласившие, что санаторий находится под управлением российского президента. Даже на картах Google Maps он был отмечен как находящийся под управлением Путина", — говорит Богдан.

Санаторий "Поляны" на своем сайте заявляет, что это место для детей на "курсах реабилитации", где они "отдыхают, развлекаются и заводят новых друзей".

Но на самом деле 31 украинского ребенка собирались раздать на усыновление высокопоставленным российским чиновникам.

"Эти невинные жертвы были использованы для пропаганды одного из самых жестоких военных преступлений России, развязанных в Украине: захвата до 300 000 детей в рамках систематической попытки Путина уничтожить будущее страны, в которую он вторгся. Они стали реквизитом его пропагандистской машины — якобы спасенные от ужасов войны — а некоторых даже заставили посетить провоенный митинг, чтобы поблагодарить своих "спасителей", — отмечает журналист Ян Бирелл.

Богдан Ермохин жил в семье топ-чиновницы РФ

Богдан Ермохин вспоминает, что вскоре после прибытия к детям пришла улыбающаяся блондинка лет 35-45 и пригласила их поесть мороженого. Позже выяснилось, что это была Мария Львова-Белова, уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка. 17 марта 2023 года Международным уголовным судом в Гааге был выдан ордер на арест Львовой-Беловой, вместе с Владимиром Путиным, подозреваемой в незаконной депортации украинских детей в ходе российского вторжения в Украину.

Мария Львова-Белова и друг Богдана - Филипп Головня Фото: Скриншот

"Она рассказала нам, кто она, и я знал, что она человек Путина, поэтому мне приходилось быть с ней осторожнее. Но я несколько раз говорил ей в лицо: ты привела своего злейшего врага в самое сердце своей страны", — говорит Богдан.

Вскоре украинских детей начали забирать семьи со связями. Персонал предоставил им выбор: согласиться на усыновление или отправиться в российский детский дом.

Львова-Белова взяла в свою семью друга Богдана Филиппа, несмотря на то, что у нее пятеро биологических детей, пятеро приемных и опека над еще 13 детьми с ограниченными возможностями. Ее помощник забрал Романа, еще одного друга Богдана Ермохина, который был тяжело ранен в Мариуполе.

Самого Богдана выбрала Ирина Рудницкая, помощница Татьяны Москальковой, уполномоченной по правам человека в РФ. В российских СМИ ее описывают как "близкую подругу Львовой-Беловой с 13 приемными детьми".

Богдан Ермохин с Ириной Рудницкой Фото: РИА Новости

"Семья была хорошей, но они были моими врагами. Они были богаты. Они все время следили за мной. Они пытались сделать из меня хорошего русского — они говорили мне, что Украина — враг, — но я не дурак и начинал спорить", — рассказал Богдан.

Львова-Белова рассказывала на российских пропагандистских каналах о том, как эти молодые люди негативно отзывались о Путине, но после того, как их передали в новые семьи, их враждебность "трансформировалась в патриотическую любовь к России".

Реальность была совсем иной. Им выдали российские паспорта, но они остались у их приемных семей. Некоторые провели время в кремлевской сети так называемых "летних лагерей" для детей, где им промывали мозги. Однако семерым удалось сбежать.

Богдан Ермохин едва не оказался в российской армии

Несмотря на полученные ранения, Роман в декабре 2022 года сбежал в Украину, а три месяца спустя, выследив Богдана в интернете, познакомил его с адвокатом-правозащитницей Катериной Бобровской.

Почти сразу, в марте прошлого года, Богдан узнал, что его отправляют в летний лагерь. Он попытался получить свой паспорт, но, потерпев неудачу, сбежал и добрался до границы с Беларусью, прежде чем его поймали.

Бобровская, которая была ненадолго задержана после поездки в Беларусь в попытке забрать его, потеряла связь с Богданом на месяц. Затем подросток был представлен на российском телевидении Львовой-Беловой с утверждениями, что украинцы пытались заставить его вернуться против его воли.

Богдан Ермохин Фото: Скриншот

Очевидно, этот мальчик стал важной пешкой в ​​борьбе между диктатурой и мировым порядком, основанным на правилах. Несколько недель спустя кто-то, выдавая себя за Богдана, написал Бобровской — и их обсуждения быстро появились в российских СМИ. После очередной попытки побега Львова-Белова заставила подростка написать заявление, осуждающее Украину. "Они сказали ему, что либо он напишет заявление, либо его поместят в психиатрическое отделение", — сказал его адвокат.

К этому моменту Бобровской удалось получить украинское свидетельство о рождении Богдана и разыскать его кузена в Турции, чтобы начать сложный юридический процесс по оформлению семейной опеки, которая потенциально могла бы обеспечить его возвращение в Украину.

Но, похоже, Кремль был предупрежден, что может потерять своего заложника. Поэтому в октябре Богдана вызвали на встречу с Москальковой и — в присутствии российских журналистов — спросили, действительно ли он хочет вернуться в Украину.

"Я сказал ей: да, я хочу вернуться в Украину, так почему ты меня не отпускаешь? И она сказала, конечно, мы тебе поможем. И на следующий день я получил повестку. Это был мой самый большой страх: что меня отправят воевать против Украины и я окажусь в российских окопах", — вспоминает Богдан.

Он знал о рисках, так как в следующем месяце ему должно было исполниться 18 лет — законный возраст для призыва. Внезапно его приемная семья начала пытаться отправить его в больницу для "лечения колена", предположительно, чтобы гарантировать, что он останется в России до своего дня рождения.

Это была гонка со временем – и, вероятно, за его жизнь. Поэтому напуганный подросток отправил своему адвокату Бобровской видеообращение, записанное той ночью в туалете, шепотом, умоляя о помощи. Она была шокирована, увидев, что его уже подстригли по-армейски.

В итоге адвокат Богдана обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Богдану Ермохину удалось покинуть РФ при содействии Красного Креста. В Украину он прибыл всего за час до своего 18-летия, сразу же завернувшись в сине-желтый украинский флаг.

Теперь Богдан и его адвокат создали фонд "Спасенное будущее Украины" для освобождения всех детей, похищенных Россией.

Напомним, Фокус писал о Богдане Ермохине и о том, как ему удалось вернуться в Украину.