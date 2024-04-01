"Сжег бы Кремль": подросток из Мариуполя Богдан Ермохин рассказал о впечатлениях от плена в РФ

После пережитых событий периода бомбежки и оккупации парень получил психологическую травму, от которой не может оправиться

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18-летний выходец из оккупированного Мариуполя Богдан Ермохин вернулся в Украину после того, как российские оккупанты незаконно похитили его вместе со многими другими несовершеннолетними детьми и вывезли в РФ. Перед этим парень лично обращался к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о содействии в освобождении. О том, что ему пришлось пережить в России, Ермохин рассказал в интервью британскому изданию The Telegraph.

По словам Богдана, ему, а также 30 другим украинским сиротам, пришлось жить в Москве почти полтора года, поскольку российская армия собрала детей в Мариуполе и депортировала их вопреки их воле. Он говорит, что в мае 2022 года оборону Мариуполя прекратили, после чего всех травмированных сирот доставили сначала в оккупированный Донецк, а уже потом — в Москву. Уже там их усыновили или воспитывали государственные служащие, заставляя стать российскими гражданами и угрожая призывом на военную службу для дальнейшего участия в войне против своей страны. В то время Ермохину было всего 16 лет, его родители умерли еще до начала войны.

"Они обращались с нами, будто с мешками с картошкой, перемещали нас, не спрашивая нашего согласия и не проявляя никакой заботы. Первые месяцы были размытыми. Я понимал только то, что мне нужно будет выйти", — говорит Богдан.

"Видел много смертей и трупов"

По возвращении в Украину после бегства из России Ермохин пытается восстановиться в Киеве. При этом в его воспоминаниях навсегда останутся психологические последствия переживания депортации, действия, которое ООН назвала военным преступлением. В то же время Богдан заявил журналистам, что охотно поджег бы Кремль, если бы был старше или не таким уязвимым.

В период бомбардировки Мариуполя он большую часть времени провел в подвале школьного общежития возле городского металлургического комбината "Азовсталь", которое стало местом осады в осаде и последней обороны Украины в Мариуполе. Его знакомые рассказали о больших нападениях, таких как нападения на драмтеатр, во время поиска еды или воды.

Разрушенный завод "Азовсталь"

"Было так много смертей и много трупов", — признался он.

Особенно мучительным воспоминанием для Богдана Ермохигна стал момент, когда он держал на руках 10-летнюю девочку, которая умерла от ранения в грудную клетку. При этом мать девочки также погибла из-за обстрелов.

По словам парня, женщина, которая во время беременности появилась на широко распространенных снимках после смертоносного нападения на городской роддом — и в оскароносном документальном фильме "20 дней в Мариуполе" — является дальней двоюродной сестрой.

Увольнение как подарок на совершеннолетие

В конце прошлого года начали расти опасения за безопасность Ермохина, когда он приближался к совершеннолетию — в ноябре ему исполнилось 18 лет, и он получил письмо, с содержанием которого ознакомились журналисты The Telegraph, в котором ему предписывалось явиться в комиссариат в течение месяца. Российские официальные лица заявляли, что вызов был сделан для протоколирования.

О его беде стало известно, когда адвокат Екатерина Бобровская обратилась за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Чуть больше чем через неделю он вернулся в Украину, прибыв на свой 18-й день рождения, благодаря соглашению, которое, как сообщается, было заключено при посредничестве Катара и ЮНИСЕФ.

"Я завернулся в украинский флаг и прыгал от радости 10 минут", — сказал Богдан Ермохин.

При этом ни он, ни Бобровская не хотели обсуждать точные подробности его побега, чтобы защитить дальнейшие усилия по спасению других детей.

Напомним, 3 апреля 2023 года советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко рассказал, что удалось найти первого оккупанта, который причастен к похищению детей из Мариуполя.

Также Андрющенко рассказал 23 ноября прошлого года, что российские захватчики создали комиссии инвентаризации жилья, которые имеют целью выявлять потенциальное подполье и недовольных граждан.