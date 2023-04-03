Найден первый оккупант, причастный к похищению детей из Мариуполя, – Андрющенко (фото)

По словам советника городского мэра, в процесс депортации мариупольских детей был вовлечен "вагнеровец", который имеет в долги в РФ, а также стоит на учете как наркоман.

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При содействии группы Мариупольского сопротивления был идентифицирован первый российский оккупант, причастный к депортации украинских детей из временно оккупированного Мариуполя. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале 3 апреля.

Как оказалось, преступника зовут Голосов Владимир Юрьевич. Известно, что оккупант родился в 1979 году и, вероятно, проживает в Московской области.

"Вместе с группой Мариупольского сопротивления нашли первого болтливого, кто признался, что состоял в подразделении "Вагнера", а весной 2022 года проходил службу в артиллерийском подразделении", — написал Андрющенко.

Советник городского главы отметил, что Владимир Голосов лично прикрывал операции россиян по незаконному перемещению детей из Мариуполя в оккупированный Донецк.

Владимир Голосов прикрывал операции по депортации мариупольских детей

"Это первый. Дальше будет больше. Теперь с зацепкой за одним – потянется цепь. Сколько бы на это ни пошло времени, все будут найдены и наказаны", — заявил советник мэра Мариуполя.

Андрющенко также добавил, что на территории России Голосов числится как должник, а также состоит на учете в органах внутренних дел как наркоман.

Напомним, что 16 февраля уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова выразила благодарность Владимира Путина за возможность усыновить ребенка из Мариуполя.

Ранее, 28 марта, Петр Андрющенко также сообщал, что приказ о бомбардировке Драмтеатра, роддома и детской больницы в Мариуполе отдавал уроженец Житомирской области Сергей Атрощенко.

Еще мы писали о том, что 27 марта в Мариуполе был подорван автомобиль представителя военного руководства РФ. По данным пресс-службы горсовета, за взрыв ответственны местные силы сопротивления.