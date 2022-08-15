Россия депортирует украинцев из своей территории обратно в Мариуполь (видео)

Первая депортация украинцев произошла в Пскове. Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, 60 мариупольцев стали проблемой для местных властей.

Власти Российской Федерации распорядились обратно депортировать мариупольцев, которых весной вывезли на территорию России. В частности, украинцы, которые проживали в Пскове, возвращаются обратно в Мариуполь. Об этом 15 августа сообщил в своем Telegram-канале сообщил советник главы города Петр Андрющенко.

"Первый факт обратной депортации из России. Из российского Пскова, где мариупольцы стали проблемой для местных властей, их возвращают домой", — написал он в комментарии под видео, на кадрах которого можно увидеть, как украинцы с вещами садятся в поезд.

По словам советника, 13 августа 60 мариупольцев "добровольно" посадили в поезд с двумя прицепными вагонами по направлению в Ростов-на-Дону, где их будут встречать представители "ДНР", чтобы далее отвезти их в Мариуполь.

Андрющенко также сообщил, что у этих людей нет своего жилья в городе, поэтому они будут вынуждены или жить под открытым небом, или "вламываться" в квартиры своих земляков, которые сейчас находятся в эвакуации.

"Замечательный реальный пример "заботы" России и ее способности. Современная Россия даже депортацию не способна организовать, как бы цинично ни звучала правда", — подытожил Андрющенко.

Комментарии губернатора Пскова

О реэвакуации украинцев из Пскова стало известно 11 августа от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Как сообщило местное информационное агентство "ПАИ", украинцы якобы выезжают из Пскова по собственному желанию, и власти региона организовали для них отъезд.

По словам советника губернатора Елены Полонской, сотрудниками МЧС России якобы были проверены адреса квартир, куда движутся украинцы, чтобы люди не ночевали на улице.

"Каждая квартира, каждый дом были обследованы. Мы понимаем, что люди возвращаются не на улицу, а в жилые помещения, пригодные для проживания", — заявила Полонская.

Ранее сообщалось, что по информации Госдепартамента США от 13 июля Россия задержала и насильно депортировала от 900 000 до 1,6 миллиона украинских граждан, включая 260 000 детей. При этом у украинцев конфисковали паспорта и заменили их российскими.

Советница уполномоченного президента по правам ребенка Дарья Герасимчук 20 июля заявила, что в Украину вернулись 46 детей, которых российские военный и пособники оккупантов незаконно депортировали в Россию.