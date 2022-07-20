Украина вернула 46 детей, депортированных в Россию, — советник омбудсмена

По состоянию на сегодняшний день известно о более 5 тысячах маленьких украинцев, которых насильно вывели в Россию.

Украине удалось вернуть 46 детей, которых российские военный и пособники оккупантов незаконно депортировали в Россию. Об этом сообщила советница уполномоченного президента по правам ребенка Дарья Герасимчук во время брифинга 20 июля.

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По ее словам, речь идет о всех детях, которых удалось вернуть в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.

Герасимчук добавила, что сейчас официально подтверждено 5 100 случаев депортации детей. Но реальная цифра может быть в разы больше, так как новая информация о детях, которых оккупанты незаконно депортировали за пределы Украины, возрастает каждый день.

Кроме того, советница уполномоченного президента по правам ребенка рассказала о том, как происходит поиск похищенных детей и их возвращение.

Сначала формируются поименные списки. Поисками занимают международные организации, так как Украина не имеет доступа ко временно оккупированным Россией территориям. Как правило, украинских детей ищут представители Красного Креста и ЮНИСЕФ.

Герасимчук признала, что поиск каждого ребенка проводится индивидуально, а единого алгоритма пока не существует.

Напомним, Россия попала в список стран, торгующих людьми и вербующих детей-солдат. По данным Госдепа США, дети-солдаты "работают" на Донбассе с 2014 года. Захватчики используют детей как живой щит в полномасштабной войне против Украины.

Россия заняла место рядом с Афганистаном, Бирмой, Кубой, Ираном, Северной Кореей и 5-ю другими стран, в которых задокументировали политику или схемы торговли людьми, принудительный труд в государственном секторе, сексуальное рабство в правительственных лагерях и использование в армии детей-солдат.

Фокус также писал о том, что по состоянию на апрель 2022 года 500 тысяч украинцев были насильно депортированы в РФ. Также российские военные отбирают у депортированных украинцев документы, телефоны и пытаются перевезти их в отдаленные регионы РФ, всячески препятствуя возвращению этих людей на территорию Украины.