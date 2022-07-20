Україна повернула 46 дітей, депортованих у Росію, — радник омбудсмена

Станом на сьогодні відомо про понад 5 тисяч маленьких українців, яких насильно вивели до Росії.

Україні вдалося повернути 46 дітей, яких російські військові та посібники окупантів незаконно депортували до Росії. Про це повідомила радниця уповноваженого президента з прав дитини Дар'я Герасимчук під час брифінгу 20 липня.

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За її словами, йдеться про всіх дітей, яких удалося повернути в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Герасимчук додала, що зараз офіційно підтверджено 5100 випадків депортації дітей. Але реальна цифра може бути в рази більшою, оскільки нова інформація про дітей, яких окупанти незаконно депортували за межі України, зростає щодня.

Крім того, радниця уповноваженого президента з прав дитини розповіла про те, як відбувається пошук викрадених дітей та їх повернення.

Спочатку формуються поіменні списки. Пошуками займають міжнародні організації, оскільки Україна не має доступу до територій, що тимчасово окуповані Росією. Як правило, українських дітей шукають представники Червоного Хреста та ЮНІСЕФ.

Герасимчук визнала, що пошук кожної дитини проводиться індивідуально, а єдиного алгоритму поки що не існує.

Нагадаємо, Росія потрапила до списку країн, які торгують людьми і вербують дітей-солдатів. За даними Держдепу США, діти-солдати "працюють" на Донбасі з 2014 року. Загарбники використовують дітей як живий щит у повномасштабній війні проти України.

Росія посіла місце поряд з Афганістаном, Бірмою, Кубою, Іраном, Північною Кореєю та 5 іншими країнами, в яких задокументували політику або схеми торгівлі людьми, примусову працю в державному секторі, сексуальне рабство в урядових таборах і використання в армії дітей-солдатів.

Фокус також писав про те, що станом на квітень 2022 року 500 тисяч українців насильно депортовані до РФ. Також російські військові відбирають у депортованих українців документи, телефони та намагаються перевезти їх до віддалених регіонів РФ, всіляко перешкоджаючи поверненню цих людей на територію України.