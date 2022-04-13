Понад 500 тисяч українців насильно депортовані в РФ, — Зеленський

Президент України, звертаючись до парламенту Естонії, зазначив, що цю цифру можна порівняти з усім населенням Таллінна.

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Російські війська депортували понад 500 тисяч людей з України. Про це під час звернення до парламенту Естонії у середу, 13 квітня, повідомив президент Володимир Зеленський.

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"Російські спроби захопити всю Україну після восьми років війни на Донбасі робить те ж саме, що довелося пережити і вашому народу — масові депортації, фільтраційні табори, послідовні спроби знищити всіх, хто підтримує національну ідею. На сьогоднішній день понад 500 тисяч українців примусово переміщені", — сказав Зеленський.

Глава держави, звертаючись до парламентарів, порівняв цю цифру з населенням Естонії: "Це якби окупанти, взяли, вибачте, наприклад, поставили б собі за мету вивезти весь Таллінн! Ціле місто! Він був і його немає! (Це) як третина всіх ваших громадян".

Також президент поінформував естонських депутатів, що російські сили забирають у депортованих українців документи, телефони та намагаються перевезти їх у віддалені регіони РФ, всіляко перешкоджаючи поверненню цих людей на територію України.

"Дітей розлучають із батьками і хочуть направити на незаконне усиновлення в російські родини... Це очевидний терор проти цивільного населення", — додав Зеленський.

Зазначимо, що, за даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, цифра примусово депортованих українців ще вища — омбудсмен оцінює її у 700 тисяч людей.

Нагадаємо, 12 квітня журналісти британського видання The Independent повідомили, що місяць тому Москва віддала наказ про переселення майже 100 тисяч українських громадян на віддалені території РФ, зокрема на Далекий Схід і за Полярне коло.

Також ми писали, що війська РФ насильно вивезли пацієнтів і лікарів із маріупольської лікарні невідомому напрямку.