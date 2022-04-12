Путін відправив майже 100 тисяч українських біженців до Сибіру, — The Independent

За інформацією The Independent, мешканців Маріуполя, яких насильно евакуювали до РФ, просять підписати документи про те, що їхнє місто обстріляли українські війська.

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Журналісти британського видання The Independent з'ясували, що місяць тому Москва віддала наказ про переселення майже 100 тисяч українських біженців якомога далі від зони бойових дій на відстань 5,5 тисячі миль (8,8 тисячі кілометрів) від їхніх будинків. У документах, з якими ознайомилися журналісти, говорилося, що "з огляду на ситуацію, що склалася" в Україні РФ "схвалює розподіл" громадян по "суб'єктах Російської Федерації" і просить владу "забезпечити прийом" 95 739 осіб. Переселяти планували у віддалені регіони Росії, зокрема на Далекий Схід і за Полярне коло.

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The Independent пише, що 11 398 українців розподілили до Сибіру, 7 218 відправили на Далекий Схід і 7 023 — на Північний Кавказ, включаючи сильно мілітаризовані регіони, такі як Чечня, Інгушетія, Дагестан.

Журналісти додали, що у звіті була інформація про те, що російська влада просила підписати мешканців Маріуполя документи, в яких стверджували, що українські війська обстріляли їхнє місто. Підписантам сказали, що вони не можуть повернутися до України, бо зіткнуться з "переслідуванням".

Як писав Фокус, незадовго до початку повномасштабної війни в Україні окупанти вивезли з ОРДЛО на територію Росії понад 61 тисячу людей під виглядом масової евакуації через наступ української армії, який нібито готують.

Раніше в Маріупольській міській раді повідомляли, що в середині березня російські окупанти насильно вивозили місцевих жителів під виглядом евакуації, після чого направляли їх до віддалених регіонів РФ.

Фокус також писав, що ЗС РФ насильно вивезли лікарів та пацієнтів маріупольської лікарні в невідомому напрямку.