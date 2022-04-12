Путин отправил почти 100 тысяч украинских беженцев в Сибирь, - The Independent

По информации The Independent, жителей Мариуполя, которых насильно эвакуировали в РФ, просят подписать документы о том, что их город обстреляли украинские войска.

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Журналисты британского издания The Independent выяснили, что месяц назад Москва отдала приказ о переселении почти 100 тысяч украинских беженцев подальше от зоны боевых действий на расстояние 5,5 тысяч миль (8,8 тысяч км) от их домов. В документах, с которыми ознакомились журналисты, говорилось, что "с учетом сложившейся ситуации" в Украине РФ "одобряет распределение" граждан по "субъектам Российской Федерации" и просит власти "обеспечить прием" 95 739 человек. Переселять планировали в отдаленные регионы России, в том чсиле на Дальний Восток и за Полярный круг.

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The Independent пишут, что 11 398 украинцев распределили в Сибирь, 7 218 отправили на Дальний Восток и 7 023 — на Северный Кавказ, включая сильно милитаризированные регионы, такие как Чечня, Ингушетия, Дагестан.

Журналисты добавили, что в отчете была информация о том, что российские власти просили подписать жителей Мариуполя документы, в которых утверждалось, что украинские войска обстреляли их город. Подписантам сказали, что они не могут вернуться в Украину, потому что столкнутся с "преследованием".

Как писал Фокус, незадолго до начала полномасштабной войны в Украине оккупанты вывезли из ОРДЛО на территорию России более 61 тысячи человек под видом массовой эвакуации в связи с якобы готовящемся наступлением украинской армии.

Ранее в Мариупольском городском совете сообщали, что в середине марта российские оккупанты насильно вывозили местных жителей под видом эвакуации, после чего направляли их в отдаленные регионы РФ.

Фокус также писал, что ВС РФ насильно вывезли врачей и пациентов мариупольской больницы в неизвестном направлении.