Более 500 тысяч украинцев насильно депортированы в РФ, — Зеленский

Президент Украины, обращаясь к парламенту Эстонии, отметил, что это число сопоставимо со всем населением Таллина.

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Российские войска депортировали более 500 тысяч человек из Украины. Об этом в ходе обращения к парламенту Эстонии в среду, 13 апреля, сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Российские попытки захватить всю Украину после восьми лет войны на Донбассе делает то же самое, что пришлось пережить и вашему народу — массовые депортации, фильтрационные лагеря, последовательные попытки уничтожить всех, кто поддерживает национальную идею. На сегодняшний день более 500 тысяч украинцев принудительно перемещены", — сказал Зеленский.

Глава государства, обращаясь к парламентариям, сравнил эту цифру с населением Эстонии: "Это если бы оккупанты, взяли, извините, например, поставили бы себе цель вывезти весь Таллин! Целый город! Он был и его нет! (Это) как треть всех ваших граждан".

Также президент проинформировал эстонских депутатов, что российские силы отбирают у депортированных украинцев документы, телефоны и пытаются перевезти их в отдаленные регионы РФ, всячески препятствуя возвращению этих людей на территорию Украины.

"Детей разлучают с родителями и хотят направить на незаконное усыновление в российские семьи… Это очевидный террор против гражданского населения", — добавил Зеленский.

Отметим, что, по данным уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, цифра принудительно депортированных украинцев еще выше — омбудсмен оценивает ее в 700 тысяч человек.

Напомним, 12 апреля журналисты британского издания The Independent сообщили, что месяц назад Москва отдала приказ о переселении почти 100 тысяч украинских граждан в отдаленные территории РФ, в том числе на Дальний Восток и за Полярный круг.

Также мы писали, что войска РФ насильно вывезли пациентов и врачей из мариупольской больницы неизвестном направлении.