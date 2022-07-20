Росія потрапила до списку країн, які торгують людьми та вербують дітей-солдатів
За даними Держдепу США, російські діти-солдати "працюють" на Донеччині з 2014 року. Загарбники використовують дітей як живий щит у повномасштабній війні проти України.
Державний департамент США включив Росію до списку країн, де торгують людьми, використовують примусову працю та вербують дітей-солдатів. Про це пише агентство Reuters.
РФ потрапила до цього списку через повномасштабне вторгнення в Україну. Мільйони українських біженців зіткнулися із загрозою торгівлі в країнах, куди вони вирушили, зазначив Держдеп.
"Деякі біженці взагалі залишили країну, більшість — тільки з тим майном, яке змогли забрати з собою. Це робить їх дуже вразливими до експлуатації", — сказав державний секретар США Ентоні Блінкен, презентуючи звіт.
За його словами, у світі близько 25 млн людей стали жертвами торгівлі людьми.
Росія посіла місце поряд з Афганістаном, Бірмою, Кубою, Іраном, Північною Кореєю та 5 іншими країнами, в яких задокументували політику або схеми торгівлі людьми, примусову працю в державному секторі, сексуальне рабство в урядових таборах і використання в армії дітей-солдатів.
Москва активно залучала до примусової праці мігрантів із Північної Кореї. Вони отримували візи в обхід резолюцій ООН щодо їхньої репатріації.
"Робимо все для того, щоб РФ якнайшвидше опинилася у списку країн-спонсорів тероризму", — заявив голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.
Війна в Україні — Росія вербує дітей-солдатів на Донбасі
Держдеп США представив список 12 країн, армії яких вербують дітей-солдатів. Росія теж потрапила до нього. Американські чиновники навели посилання на численні факти "роботи" дітей на російських блокпостах на Донбасі з 2014 року.
Російські війська використовували дітей як живий щит після початку повномасштабного воєнного вторгнення в Україну.
Війська РФ змусили тисячі українців, зокрема дітей, пройти через фільтраційні табори. В них відбирали документи, змусили брати російські паспорти та депортували в далекі райони РФ, йдеться у доповіді.
Нагадаємо, що британська газета The Guardian у березні писала, як у Польщі українські жінки і діти, що тікають від війни, стають цілями сутенерів і торговців секс-послугами.
Фокус раніше склав рейтинг ТОП-10 країн для біженців з України та проаналізував плюси статусу тимчасового захисту. Такий статус дозволяє українцям жити, працювати, отримувати медичні та соціальні послуги у Євросоюзі.