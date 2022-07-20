Россия попала в список стран, торгующих людьми и вербующих детей-солдат

По данным Госдепа США, российские дети-солдаты "работают" на Донбассе с 2014 года. Захватчики используют детей как живой щит в полномасштабной войне против Украину.

Государственный департамент США включил Россию в список стран, где торгуют людьми, используют принудительный труд и вербуют детей-солдат. Об этом пишет агентство Reuters.

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РФ попала в этот список из-за полномасштабного вторжения в Украину. Миллионы украинских беженцев столкнулись с угрозой торговли в странах, куда они отправились, отметил Госдеп.

"Некоторые беженцы вообще покинули страну, большинство – только с тем имуществом, которое смогли унести с собой. Это делает их очень уязвимыми к эксплуатации", – сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен, презентуя отчет.

По его словам, в мире около 25 млн человек стали жертвами торговли людьми.

Россия заняла место рядом с Афганистаном, Бирмой, Кубой, Ираном, Северной Кореей и 5-ю другими стран, в которых задокументировали политику или схемы торговли людьми, принудительный труд в государственном секторе, сексуальное рабство в правительственных лагерях и использование в армии детей-солдат.

Москва активно привлекала к принудительному труду мигрантов из Северной Кореи. Они получали визы в обход резолюций ООН об их репатриации.

"Делаем все для того, чтобы РФ как можно скорее оказалась в списке стран-спонсоров терроризма", – заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Война в Украине – Россия вербует детей-солдат на Донбассе

Госдеп США представил список 12 стран, армии которых вербуют детей-солдат. Россия тоже попала в него. Американские чиновники привели ссылки на многочисленные факты "работы" детей на российских блокпостах на Донбассе с 2014 года.

[ + – ] Российские войска использовали детей в качестве живого щита

Российские войска использовали детей в качестве живого щита после начала полномасштабного военного вторжения в Украину.

Войска РФ заставили тысячи украинцев, в том числе детей, пройти через фильтрационные лагеря. У них отбирали документы, заставили брать российские паспорта и депортировали в дальние районы РФ, говорится в докладе.

Напомним, что британская газета The Guardian в марте писала, как в Польше бегущие от войны украинские женщины и дети становятся целями сутенеров и торговцев секс-услугами.

Фокус ранее составил рейтинг ТОП-10 стран для беженцев из Украины и проанализировал плюсы статуса временной защиты. Такой статус позволяет украинцам жить, работать, получать медицинские и социальные услуги в Евросоюзе.