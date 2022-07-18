Могут отказать во въезде: эксперты пояснили нюансы статуса временной защиты в странах ЕС

Получение временной защиты в Евросоюзе не стоит расценивать, как разновидность безвизового режима: если часто пересекать границу, однажды можно лишиться права въехать в страну временного пребывания.

Фокус составил рейтинг ТОП-10 стран для беженцев из Украины, при подготовке которого, в частности, выяснил нюансы использования украинцами статуса временной защиты. Этот статус дает убежавшим от войны людям право жить, работать, получать медицинские и социальные услуги в странах Евросоюза. Однако у многих эвакуантов то и дело возникает необходимость на время возвращаться в Украину, например, по семейным делам. Такие поездки могут обернуться для них неприятностями.

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"Многие наши сограждане воспринимают временную защиту как разновидность безвизового режима, но на самом деле все не так, — пояснил Фокусу Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству. — Нужно понимать, что временную защиту нельзя использовать для постоянных поездок через границу. Страна, в которой вы получили этот статус, может просто отказать вам во въезде".

По словам эксперта, попав в такую ситуацию, гражданин Украины может попытаться получить статус временной защиты еще раз в другой стране ЕС. Однако это означает, что придется заново пройти всю процедуру, и это может занять много времени. Статус не аннулируют только в том случае, если у украинца есть веские причины для того, чтобы на короткий срок съездить домой. Это может быть необходимость собрать нужные документы или оказать помощь членам семьи.

Какие условия временной защиты в разных странах?

Статус временной защиты в Польше автоматически аннулировали, если украинцы выезжали за пределы страны на срок, превышающий 30 дней. В июне президент Польши Анджей Дуда подписал правки к закону: статус можно возобновить, если украинец в этот период находился в пределах Шенгенской зоны. Чтобы сохранить статус при выезде в Украину на срок более 30 дней, нужна аргументированная причина, в частности, — активные боевые действия по месту проживания.

Временная защита в Германии предполагает, что украинцы, получившие статус, могут находиться за пределами страны не более шести месяцев подряд, отметил Артур Ахметгалиев, редактор сайта о жизни в Германии Handbook Germany. При этом выезжать и возвращаться в Германию можно многократно. Однако в этой стране есть важный нюанс: в случае получения пособия от центра трудоустройства, от граждан Украины требуют запрашивать у ведомства разрешение на выезд.

[ + – ] После февральского вторжения миллионы украинцев выехали за рубеж Фото: DW

Украинцам, получившим временную защиту в Чехии, можно без ограничений ездить в страны Шенгена и Украину, не боясь потерять статус. Но важно удостовериться в том, что в паспорте стоит штамп или визовая наклейка с количеством въездов "00".

Чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами при пересечении границы, эксперты рекомендуют выяснять такие нюансы заблаговременно.

Напомним, 2 марта Еврокомиссия предложила предоставлять временную защиту гражданам Украины, которые спасаются от войны с Россией. На следующий день соответствующую директиву одобрили. Принятый документ предполагает создание одинаковых условия защиты для беженцев во всех государствах-членах Евросоюза.

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