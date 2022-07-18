Можуть відмовити у в'їзді: експерти пояснили нюанси статусу тимчасового захисту у країнах ЄС

Отримання тимчасового захисту в Євросоюзі не варто розцінювати як різновид безвізового режиму: якщо часто перетинати кордон, одного разу можна втратити право в'їхати до країни тимчасового перебування.

Фокус склав рейтинг ТОП-10 країн для біженців з України, під час підготовки якого, зокрема, з'ясував нюанси використання українцями статусу тимчасового захисту. Цей статус дає людям, які втекли від війни, право жити, працювати, отримувати медичні та соціальні послуги в країнах Євросоюзу. Однак у багатьох евакуантів постійно виникає необхідність на якийсь час повертатися в Україну, наприклад, у сімейних справах. Такі поїздки можуть обернутися для них неприємностями.

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"Багато наших співгромадян сприймають тимчасовий захист як різновид безвізового режиму, але насправді все не так, — пояснив Фокусу Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. — Потрібно розуміти, що тимчасовий захист не можна використовувати для постійних поїздок через кордон. Країна, в якій ви набули цього статусу, може просто відмовити вам у в'їзді".

За словами експерта, потрапивши в таку ситуацію, громадянин України може спробувати набути статусу тимчасового захисту ще раз в іншій країні ЄС. Однак це означає, що доведеться знову пройти всю процедуру, і це може зайняти багато часу. Статус не анулюють лише в тому разі, якщо українець має вагомі причини для того, щоб на короткий термін з'їздити додому. Це може бути необхідність зібрати необхідні документи або надати допомогу членам сім'ї.

Які умови тимчасового захисту в різних країнах?

Статус тимчасового захисту в Польщі автоматично анулювали, якщо українці виїжджали за межі країни терміном, що перевищує 30 днів. У червні президент Польщі Анджей Дуда підписав поправки до закону: статус можна відновити, якщо українець у цей період перебував у межах Шенгенської зони. Щоб зберегти статус при виїзді в Україну на термін понад 30 днів, потрібна аргументована причина, зокрема активні бойові дії за місцем проживання.

Тимчасовий захист у Німеччині передбачає, що українці, які набули статусу, можуть перебувати за межами країни не більш як шість місяців поспіль, зазначив Артур Ахметгалієв, редактор сайту про життя в Німеччині Handbook Germany. Водночас виїжджати та повертатися до Німеччини можна багаторазово. Однак у цій країні є важливий нюанс: у разі отримання допомоги від центру працевлаштування від громадян України вимагають вимагати відомства дозвіл на виїзд.

[ + – ] Після лютневого вторгнення мільйони українців виїхали за кордон Фото: DW

Українцям, які отримали тимчасовий захист у Чехії, можна без обмежень їздити до країн Шенгену та України, не боячись втратити статус. Але важливо переконатися, що в паспорті стоїть штамп або візова наклейка з кількістю в'їздів "00".

Щоб не зіткнутися з неприємними сюрпризами під час перетину кордону, експерти рекомендують з'ясовувати такі нюанси заздалегідь.

Нагадаємо, 2 березня Єврокомісія запропонувала надавати тимчасовий захист громадянам України, які рятуються від війни з Росією. Наступного дня відповідну директиву схвалили. Ухвалений документ передбачає створення однакових умов захисту для біженців у всіх державах-членах Євросоюзу.

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