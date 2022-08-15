Росія депортує українців зі своєї території назад у Маріуполь (відео)

Перша депортація українців відбулася у Пскові. Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, 60 маріупольців стали проблемою для місцевої влади.

Влада Російської Федерації розпорядилася назад депортувати маріупольців, яких навесні вивезли на територію Росії. Зокрема, українці, які проживали у Пскові, повертаються назад у Маріуполь. Про це 15 серпня повідомив у своєму Telegram-каналі повідомив радник голови міста Петро Андрющенко.

"Перший факт зворотної депортації з Росії. З російського Пскова, де маріупольці стали проблемою для місцевої влади, їх повертають додому", — написав він у коментарі під відео, на кадрах якого можна побачити, як українці з речами сідають у потяг.

За словами радника, 13 серпня 60 маріупольців "добровільно" посадили в потяг із двома причіпними вагонами у напрямку до Ростов-на-Дону, де їх зустрічатимуть представники "ДНР", щоб далі відвезти їх до Маріуполя.

Андрющенко також повідомив, що у цих людей немає свого житла в місті, тому вони будуть змушені або жити просто неба, або "вламуватися" в квартири своїх земляків, які зараз знаходяться в евакуації.

"Чудовий реальний приклад "турботи" Росії та її здібності. Сучасна Росія навіть депортацію не здатна організувати, хоч би як цинічно звучала правда", — підсумував Андрющенко.

Коментарі губернатора Пскова

Про реевакуацію українців із Пскова стало відомо 11 серпня від губернатора Псковської області Михайла Ведьорнікова. Як повідомило місцеве інформаційне агентство "ПАІ", українці нібито виїжджають з Пскова за власним бажанням, і влада регіону організувала для них від'їзд.

За словами радника губернатора Олени Полонської, співробітники МНС Росії нібито перевірили адреси квартир, куди рухаються українці, щоб люди не ночували на вулиці.

"Кожна квартира, кожен будинок було обстежено. Ми розуміємо, що люди повертаються не на вулицю, а до житлових приміщень, придатних для проживання", — заявила Полонська.

Раніше повідомлялося, що, за інформацією Держдепартаменту США від 13 липня, Росія затримала і насильно депортувала від 900 000 до 1,6 мільйона українських громадян, включаючи 260 000 дітей. При цьому в українців конфіскували паспорти та замінили їх російськими.

Радниця уповноваженого президента з прав дитини Дар'я Герасимчук 20 липня заявила, що в Україну повернулися 46 дітей, яких російські військові та прибічники окупантів незаконно депортували в Росію.