ЗС РФ посилюються в Білогорівці Луганської області: є загроза нового наступу, — оглядач (карти)

Російській війська майже 2,5 роки поспіль не можуть просунутись під Білогорівкою, написав оглядач Олександр Коваленко. ЗСУ їх перемелюють у безперервній "м'ясорубці", але ситуація може змінитись.

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Кремль намагається окупувати повністю Луганську область, щоб потім розповісти населенню про "успіхи" на російсько-українській війні. З цією метою ЗС РФ можуть посилити атаки на село Білогорівка, яке 2,5 роки втримують бійці ЗСУ. Про можливий напрямок наступу ЗС РФ військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко написав у Telegram-каналі.

Коваленко повідомив, що російське командування перекинуло в Білогорівку Луганської області два свіжі підрозділи — 127 ОМСБр та 123 ОМСБр 3 загальновійськової армії РФ. Згідно з його даними, ЗС РФ інтенсифікували штурмові дії у населеному пункті. Ситуація на даному відтинку фронту найближчим часом "максимально каталізується", припустив оглядач. Причина такої ситуації — намагання росіян повністю окупувати хоча б одну українську область, у цьому випадку — Луганську. Така активізація, ймовірно, може бути пов'язана з можливими мирними переговорами і щоб президент Володимир Путін зміг цим повихвалятись під час виступу на 9 травня, ідеться у дописі.

"Білогорівка тримає оборону з жовтня 2022 року, два з половиною роки перемелюючи окупантів у м'ясорубці. Мета [Кремля] не так тактична, як політична", — написав Коваленко.

Наступ РФ — ситуація в Луганській області

Оглядач описав ситуацію в Білогорівці Луганської області. У дописі вказано, начебто російські війська контролюють частину села: біля Водопровідної станції, вулиці Октябрська та Первомайська (східні околиці, прямують з півночі на південь). Основні можливі напрямки атак ЗС РФ — у бік Первомайської- Сиволапого (центр) та Водопровідної (південь), зауважив Коваленко.

Коваленко нагадав, що на даному відтинку ЗСУ тримають позиції вже 2,5 роки і така ситуація ганьбить ЗС РФ. Оглядач підсумував, що очікує посилення бойових дій у даній точці фронту.

Тим часом на карті проєкту DeepState бачимо, що станом на 3 лютого аналітики не позначили часткову окупацію Білогорівки.

Наступ РФ - ситуація в Білгогорівці 3 лютого Фото: DeepState

Міноборони РФ не забуває згадувати у своїх звітах Білогорівку, селище, у якому до війни жило 900 українців, а зараз нуль. Пошук у Telegram-каналі російського командування показує, що лише у січні 2025 року про нього писали вісім разів. На карті українських аналітиків можна відшукати три регіони в Луганській області, які росіяни не змогли окупувати протягом трьох років війни.

Наступ РФ - ситуація в Луганській області 3 лютого Фото: DeepState

Що кажуть в ЗСУ про події в Луганській області

Генштаб ЗСУ у звіті станом на 18:00 3 лютого розповів про ситуацію на ділянках фронту поруч з Білогорівкою Зокрема, на Лиманському напрямку, тобто північніше, відбулось дві атаки ЗС РФ. Під Сіверськом, тобто південніше, відбувся обстріл КАБами. Найгарячіше — під Покровськом: нарахували 25 штурмів (половина від усіх 53 на тисячокілометровому фронті).

Зазначимо, Фокус писав про штурмові дії ЗС РФ під Білогорівкою у листопаді 2024 року. Начальник артилерії 1-го аеромобільного батальйону 81-ї ОАеМБр ДШВ ЗСУ Максим Антонов розповів, що росіяни відмовляють іти в атаку, оскільки бояться заблукати у незнайомій місцевості.

Нагадуємо, 31 січня агентство Reuters назвало два ймовірні напрямки нового наступу ЗС РФ, які можуть початись до кінця лютого.