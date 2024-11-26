Солдати РФ не хочуть іти на штурм і не орієнтуються на місцевості: боєць ЗСУ про бої в Білогорівці

Окупанти націлилися захопити цей населений пункт та провести там інженерне обладнання позицій, щоб потім накопити резерви і висунутись на Сіверськ з метою його оточення, говорить Максим Антонов.

ЗС РФ на Сіверському напрямку прагнуть захопити Білогорівку на Луганщині, але вони обмежені у проведенні тактичних штурмів через погодні умови та надзвичайно погану орієнтацію на місцевості. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник артилерії 1-го аеромобільного батальйону 81-ї ОАеМБр ДШВ ЗСУ Максим Антонов.

"Вони вважають, якщо візьмуть даний населений пункт, то проведуть інженерне обладнання позицій, а потім зможуть накопичити резерви і висунутись на Сіверськ з метою його оточення", — розповів він.

За його словами, кількість штурмів ворога на цій ділянці фронту останніми днями зменшилася через погодні умови.

"Особовий склад противника досить погано орієнтується на місцевості. Це показала практика бойових дій. Вйськовослужбовці РФ, яких ми брали в полон, не орієнтувалися на місцевості. Піднімали в повітря коптери і штурмова група йшла під коптери", — акцентував він.

Він зауважив, що бійці ЗСУ неодноразово фіксували відмови солдатів РФ йти в штурм на Сіверському напрямку через страх загинути або дістати поранення.

"Наприклад, йде перша штурмова група, потім друга, третя. І кожна зазнає невдачі. У решти, які сидять і бачать ці невдачі, з’являються думки, що можливо командування їх відправляє на смерть. Це було неодноразово видно з перехватів — командири їм просто в ефірі погрожували убивством через відмову виконувати певні задачі", — говорить Максим Антонов.

Військовий зауважив, що останнім часом біля Білогорівки зменшилася кількість ворожих дронів-розвідників "Орлан". Це пов’язано з погодою і роботою українських розрахунків зенітних FPV-дронів.

Нагадаємо, що ЗСУ завершили зачистку Куп'янська у Харківській області від ЗС РФ. Аналітики DeepState внесли зміни до мапи боїв. Околиці Куп'янська позначені зеленим кольором, що свідчить про те, що ця місцевість перебуває під контролем ЗСУ.