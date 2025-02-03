ВС РФ усиливаются в Белогоровке Луганской области: есть угроза нового наступления, — обозреватель (карты)

Российские войска почти 2,5 года подряд не могут продвинуться под Белогоровкой, написал обозреватель Александр Коваленко. ВСУ их перемалывают в непрерывной "мясорубке", но ситуация может измениться.

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Кремль пытается полностью оккупировать Луганскую область, чтобы потом рассказать населению об "успехах" на российско-украинской войне. С этой целью ВС РФ могут усилить атаки на село Белогоровка, которое 2,5 года удерживают бойцы ВСУ. О возможном направлении наступления ВС РФ военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко написал в Telegram-канале.

Коваленко сообщил, что российское командование перебросило в Белогоровку Луганской области два свежих подразделения — 127 ОМСБр и 123 ОМСБр 3 общевойсковой армии РФ. Согласно его данным, ВС РФ интенсифицировали штурмовые действия в населенном пункте. Ситуация на данном отрезке фронта в ближайшее время "максимально катализируется", предположил обозреватель. Причина такой ситуации — попытки россиян полностью оккупировать хотя бы одну украинскую область, в данном случае — Луганскую. Такая активизация, вероятно, может быть связана с возможными мирными переговорами и чтобы президент Владимир Путин смог этим похвастаться во время выступления на 9 мая, говорится в заметке.

"Белогоровка держит оборону с октября 2022 года, два с половиной года перемалывая оккупантов в мясорубке. Цель [Кремля] не столько тактическая, сколько политическая", — написал Коваленко.

Наступление РФ — ситуация в Луганской области

Обозреватель описал ситуацию в Белогоровке Луганской области. В заметке указано, будто бы российские войска контролируют часть села: возле Водопроводной станции, улицы Октябрьская и Первомайская (восточные окраины, направляются с севера на юг). Основные возможные направления атак ВС РФ — в сторону Первомайской-Сиволапого (центр) и Водопроводной (юг), отметил Коваленко.

Коваленко напомнил, что на данном отрезке ВСУ держат позиции уже 2,5 года и такая ситуация позорит ВС РФ. Обозреватель подытожил, что ожидает усиления боевых действий в данной точке фронта.

Между тем на карте проекта DeepState видим, что по состоянию на 3 февраля аналитики не обозначили частичную оккупацию Белогоровки.

Наступление РФ — ситуация в Белгорьевке 3 февраля Фото: DeepState

Минобороны РФ не забывает упоминать в своих отчетах Белогоровку, поселок, в котором до войны жило 900 украинцев, а сейчас ноль. Поиск в Telegram-канале российского командования показывает, что только в январе 2025 года о нем писали восемь раз. На карте украинских аналитиков можно отыскать три региона в Луганской области, которые россияне не смогли оккупировать в течение трех лет войны.

Наступление РФ — ситуация в Луганской области 3 февраля Фото: DeepState

Что говорят в ВСУ о событиях в Луганской области

Генштаб ВСУ в отчете по состоянию на 18:00 3 февраля рассказал о ситуации на участках фронта рядом с Белогоровкой В частности, на Лиманском направлении, то есть севернее, состоялось две атаки ВС РФ. Под Северском, то есть южнее, состоялся обстрел КАБами. Горячее всего — под Покровском: насчитали 25 штурмов (половина от всех 53 на тысячекилометровом фронте).

Отметим, Фокус писал о штурмовых действиях ВС РФ под Белогоровкой в ноябре 2024 года. Начальник артиллерии 1-го аэромобильного батальона 81-й ОАэМБр ДШВ ВСУ Максим Антонов рассказал, что россияне отказываются идти в атаку, поскольку боятся заблудиться в незнакомой местности.

Напоминаем, 31 января агентство Reuters назвало два вероятных направления нового наступления ВС РФ, которые могут начаться до конца февраля.