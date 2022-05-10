"Полювання триває": ЗСУ знищили понтонні переправи для техніки та солдат ЗС РФ, — Гайдай

За словами голови Луганської ОВА, переправи та вся техніка ліквідовані, особовий склад знищено частково. Хтось біг і вже вплав добирався до берега.

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Бійці ЗСУ знищили понтонні переправи російських військ у Білогорівці Луганської області, за допомогою яких вони мали намір передислокувати техніку й особовий склад. Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у своєму Telegram-каналі.

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У районі Білогорівки, там, де противник намагався створити надійну переправу та перекидати техніку й особовий склад на підконтрольну Україні бік, їм вдалося досягти часткового успіху. Однак зараз усі понтонні переправи та вся техніка знищені, особовий склад частково знищено. Хтось біг і вже вплав добирався на другий бік.

"У Білогорівці триває зачистка території від орків, які переправилися річкою, а понтони та вся їхня техніка вже повністю знищені. На нашому березі опинилося майже 80 рашистів, полювання триває, залишилося ще трохи", — йдеться у повідомленні.

Гайдай наголосив, що ситуація в області залишається складною. Тривають тяжкі бої в районі Гірської громади — таких населених пунктів, як Золоте-3, Золоте-4 та Катеринівка. У Рубіжному росіяни теж не просунулися.

"Нашим хлопцям важко, але оборону тримають. Там немає жодних проривів, Воєводівка повністю контролюється і Рубіжанський напрямок. Успіхів у ворога там немає", — зазначив Гайдай.

Луганська область має опинитися у вакуумі, за планами ЗС РФ

Основне завдання, яке російське командування ставить перед своїми військами, — відрізати Луганську область від інших регіонів України, закрити дорогу, якою проходить евакуація та завозяться гуманітарні вантажі.

"Зараз противник має намір відрізати трасу Лисичанськ — Бахмут, щоб область опинилася у вакуумі, щоб ми не могли провести евакуацію, ні підвозити гуманітарні вантажі людям", — пояснив керівник ОВА.

11 людей залишаються під завалами у Шипилове

Рятувальники чекають затишшя, щоб проїхати до Шипилове та витягти з-під завалів 11 людей, які виявилися заблокованими у підвалі приватного будинку.

"Цей населений пункт зараз знаходиться в зоні активних бойових зіткнень, якщо сьогодні буде спокійніше, наші рятувальники поїдуть і намагатимуться звільнити людей. Але є надія, що людям все ж таки вдалося вижити під завалами, бо там не було авіаудару. Це був або приліт міни, або артилерійський снаряд", — пояснив Гайдай.

Раніше Фокус повідомляв, що російська армія невдало форсувала Сіверський Донець, але внаслідок удару ЗСУ було знищено техніку, а екіпаж росіян потонув. Нашим військовим спочатку вдалося підбити танк.