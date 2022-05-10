"Охота продолжается": ВСУ уничтожили понтонные переправы для техники и солдат ВС РФ, — Гайдай

По словам главы Луганской ОВА, переправы и вся техника ликвидированы, личный состав уничтожен частично. Кто-то бежал и уже вплавь добирался до берега.

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Бойцы ВСУ уничтожили понтонные переправы российских войск в Белогоровке Луганской области, с помощью которых они намеревались передислоцировать технику и личный состав. Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в своем Telegram-канале.

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В районе Белогоровки, там, где противник пытался создать надежную переправу и перебрасывать технику и личный состав на подконтрольную Украине сторону, им удалось добиться частичного успеха. Однако сейчас все понтонные переправы и вся техника уничтожены, личный состав частично уничтожен. Кто-то бежал и уже вплавь добирался на другую сторону.

"В Белогоровке продолжается зачистка территории от орков, которые переправились по реке, а понтоны и вся их техника уже полностью уничтожены. На нашем берегу оказалось около 80 рашистов, охота продолжается, осталось еще немного", — говорится в сообщении.

Гайдай подчеркнул, что положение в области остается сложным. Продолжаются тяжелые бои в районе Горской общины — таких населенных пунктов, как Золотое-3, Золотое-4 и Катериновка. В рубежом россияне тоже не продвинулись.

"Нашим ребятам тяжело, но оборону держат. Там нет никаких прорывов, Воеводовка полностью контролируется и Рубежанское направление. Успехов у врага там нет", — отметил Гайдай.

Луганская область должна оказаться в вакууме, по планам ВС РФ

Основная задача, которую российское командование ставит перед своими войсками, — отрезать Луганскую область от других регионов Украины, закрыть дорогу, по которой проходит эвакуация и завозятся гуманитарный грузы.

"Сейчас противник намеревается отрезать трассу Лисичанск — Бахмут, чтобы область оказалась в вакууме, чтобы мы не могли ни провести эвакуацию, ни подвозить гуманитарные грузы людям", — объяснил руководитель ОВА.

11 человек остаются под завалами в Шипилово

Спасатели ждут затишья, чтобы проехать к Шипилово и вытащить из-под завалов 11 человек, которые оказались заблокированными в подвале частного дома.

"Этот населенный пункт сейчас находится в зоне активных боестолкновений, если сегодня будет поспокойнее, наши спасатели поедут и будут пытаться освободить людей. Но есть надежда, что людям все же удалось выжить под завалами, потому что там не было авиаудара. Это был или прилет мины, или артиллерийский снаряд", — пояснил Гайдай.

Ранее Фокус сообщал, что российская армия неудачно форсировала Северский Донец, но в результате удара ВСУ была уничтожена техника, а экипаж россиян утонул. Нашим военным вначале удалось подбить танк.