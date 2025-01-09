Російські війська зруйнували позиції ЗСУ в Білогорівці на Луганщині, — ОСУВ "Хортиця"

Росіяни змогли знищити деякі укріплення українських військових, повідомило ОСУВ "Хортиця". ЗСУ вживають заходів для недопущення погіршення тактичного положення.

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Росіяни атакували укріплення Сил оборони в Білогорівці на Сіверському напрямку. Про це в інформації про перебіг бойових дій у своїй зоні відповідальності повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

Як зазначається, внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі позиції українських захисників були зруйновані. Водночас вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

У районах Колісниківки, Голубівки та Загризового на Куп’янському напрямку ворог проводив штурмові дії. Для нарощування зусиль та переміщення особового складу в напрямках на Петропавлівку та Зелений Гай ворог застосовував бронетехніку. В результаті спрацювання інженерних загороджень та нанесення вогневого ураження нашими підрозділами було знищено три танки, три ББМ та одну БМП. Ще дві ББМ було пошкоджено.

На Покровському напрямку Сили оборони стримують натиск противника, який намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ на позиції в районах Миролюбівки, Баранівки, Єлизаветівки, Зеленого, Котлиного, Надіївки, Лисівці, Даченського, Шевченка та Ясенового.

На Курахівському напрямку противник проводить штурмові дії в районі Курахового та в напрямку Дачного та Янтарного. Сили оборони виявляють та знищують штурмовиків противника, які намагаються інфільтруватися в бойові порядки ЗСУ.

За інформацією Генерального штабу, впродовж доби ворог здійснив дві спроби наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки, атаки відбиті українськими підрозділами.

Загалом, протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 192 бойових зіткнення.

Нагадаємо, що російські війська активно штурмують позиції Сил оборони України біля Куп'янська. До міста від лінії фронту залишилося всього 2 кілометри.

Тим часом у Курській області РФ українські сили відбили масований штурм росіян. Ворог залучив величезну кількість техніки та особового складу.