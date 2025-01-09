Российские войска разрушили позиции ВСУ в Белогоровке на Луганщине, — ОСГВ "Хортица"

Россияне смогли уничтожить некоторые укрепления украинских военных, сообщило ОСГВ "Хортица". ВСУ принимают меры для недопущения ухудшения тактического положения.

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Россияне атаковали укрепления Сил обороны в Белогоровке на Северском направлении. Об этом в информации о ходе боевых действий в своей зоне ответственности сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

Как отмечается, в результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые позиции украинских защитников были разрушены. В то же время принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

В районах Колесниковки, Голубовки и Загрызово на Купянском направлении враг проводил штурмовые действия. Для наращивания усилий и перемещения личного состава в направлениях на Петропавловку и Зеленый Гай враг применял бронетехнику. В результате срабатывания инженерных заграждений и нанесения огневого поражения нашими подразделениями было уничтожено три танка, три ББМ и одну БМП. Еще две ББМ были повреждены.

На Покровском направлении Силы обороны сдерживают натиск противника, который пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление на позиции в районах Миролюбовки, Барановки, Елизаветовки, Зеленого, Котлиного, Надиевки, Лисовки, Даченского, Шевченко и Ясенового.

На Кураховском направлении противник проводит штурмовые действия в районе Курахово и в направлении Дачного и Янтарного. Силы обороны обнаруживают и уничтожают штурмовиков противника, которые пытаются инфильтроваться в боевые порядки ВСУ.

По информации Генерального штаба, в течение суток враг совершил две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки, атаки отражены украинскими подразделениями.

В общем, за прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 192 боевых столкновения.

Напомним, что российские войска активно штурмуют позиции Сил обороны Украины возле Купянска. До города от линии фронта осталось всего 2 километра.

Тем временем в Курской области РФ украинские силы отбили массированный штурм россиян. Враг привлек огромное количество техники и личного состава.