Последний форпост Луганщины: почему Белогоровка так важна в войне на Донбассе

Официальные источники не сообщают о потере контроля над Белогоровкой. Но бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев утверждает, что населенный пункт перешел к россиянам.

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Поселок Белогоровка Лисичанской городской громады Северодонецкого района находится на административной границе Луганской и Донецкой областей. Впервые за долгое время войскам ВС РФ удалось продвинуться возле населенного пункта с довоенным населением около 800 человек, и вражеские ресурсы разгоняют информацию о якобы "взятии" стратегической точки, пишет "РБК-Украина".

Еще в мае 2022-го Белогоровка стала одним из крупнейших поражений российской армии. Оккупанты пытались форсировать реку Северский Донец, наводя понтонные переправы, но украинские защитники уничтожили эти "плавучие мосты" вместе с большим количеством вражеской техники и личного состава.

Белогоровка считается последним населенным пунктом Луганской области на Северском направлении, который не захватила российская армия.

Уже давно в поселке нет ни гражданских жителей, ни одного уцелевшего дома, зато земля иссечена воронками от обстрелов и покрыта остатками уничтоженной российской техники.

23 февраля военный ВСУ с позывным "Мучной" сообщил, что российская 7 ОМБ полностью установила контроль над Белогоровкой, продавив последние рубежи обороны.

24 февраля 2025 года DeepState написал, что российская армия продвинулась в Белогоровке Луганской области. По данным аналитиков украинского проекта, местность находится преимущественно в "серой зоне" и лишь небольшая ее часть обозначена как оккупированная.

"То, что осталось от Белогоровки — это не только глубокие раны войны, но и символ стойкости и смелости каждого нашего воина. Белогоровка — это клочок Луганщины, потеря которого означает потерю Луганской области. Мы этого не допустим!", — в свою очередь отметили 24 февраля в 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригаде ДШВ ВСУ, бойцы которой уже два с половиной года защищают поселок.

Глава Луганской ОГА Артем Лысогор 25 февраля не подтверждал продвижение россиян, отмечая, что возле Белогоровки были очень тяжелые бои.

"Однако наши защитники, насколько я знаю, держат там территорию", — сказал чиновник.

Генеральный штаб ВСУ в своих ежедневных сводках не вдается в подробности относительно ситуации в районе Белогоровки, но постоянно сообщает об отражении вражеских атак.

"На Северском направлении враг проводил семь наступательных действий в районах Белогоровки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского", — сообщает Генштаб в "рапорте" от утра 26 февраля.

Чем важна Белогоровка

Поселок расположен на господствующих высотах, благодаря которым ВСУ контролируют подходы к Северску Донецкой области. Таким образом, захват Белогоровки позволил бы оккупационным войскам продвинуться вглубь Донецкой области, улучшив свои позиции на востоке Украины.

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает, что Белогоровка неоднократно переходила из рук в руки в рамках наступательных действий российской армии и соответственно контрнаступательных — украинской.

"Сейчас мы контроль над Белогоровкой потеряли. Официальные источники об этом не сообщают, но немало украинских OSINT-исследователей и единомышленников, которым я доверяю, о таком утверждают", — сказал Селезнев.

По словам эксперта, войска РФ будут пытаться сформировать плацдарм на перспективу на Лиманском направлении, а также в направлении на Часов Яр и в направлении от Мирнограда, Торецка с юга соответственно.

"Враг готовится к масштабным наступательным действиям во время своей летней кампании для того, чтобы захватить Славянскую, Краматорскую, Дружковскую, Константиновскую городскую агломерацию", — отметил он.

Эксперт отмечает, что проблемы в районе Белогоровки дают предпосылки говорить о потере контроля над Луганщиной, но, по его мнению, опасность заключается в другом. На самом деле опасно то, что враг прилагает усилия, чтобы сформировать плацдармы для дальнейших атак на Славянско-Краматорскую городскую агломерацию.

Напомним, менее чем за год российские оккупанты потеряли более 20 тысяч солдат в боях в Белогоровке, Часовом Яру и Торецке.