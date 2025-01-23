На руїнах згорілого будинку лауреатки "Еммі" намагалися вкрасти її нагороду (відео)

Грабіжницю помітила сусідка знаменитості та зателефонувала їй. Та одразу ж викликала поліцію. Втекти злодійці з місця злочину завадив пильний капітан пожежної служби.

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Поки Лос-Анджелес оговтується після страшних пожеж, що знищили десятки тисяч будинків у районах Альтадена, Пасифік-Палісейдс і низці інших, а рятувальники розбирають завали, є й такі, хто не втрачає можливості поживитися. Таблоїд Daily Mail опублікував кадри, де пожежник зупиняє жінку і забирає в неї нагороду "Еммі". Та нібито намагалася вкрасти її з-під уламків будинку в Альтадені.

За інформацією видання, капітан Крейг Uерд був із бригадою, що боролася з пожежею "Ітон" на північному сході Лос-Анджелеса, коли помітив даму з білою вантажівкою Ram, повною речей, серед яких була й одна з найпрестижніших голлівудських нагород.

Коли він відібрав статуетку, жінка почала кричати, що вона не грабіжниця, і ці речі належать їй.

"Ні за що. Ви цього не зробите. Це наші будинки. Ми намагалися врятувати всіх цих людей. Ви крадете в них", – сказав Герд.

Його співрозмовниця пригрозила зателефонувати своєму адвокату. Коли вона попрямувала до своєї вантажівки, пожежник сказав їй, що вона нікуди не поїде.

Очевидець розповів, що Герд застрибнув на пасажирське сидіння вантажівки і схопив ключі, щоб не дати підозрюваній втекти.

Помічники шерифа Лос-Анджелеса прибули і заарештували жінку на місці злочину, у кварталі 400-ї вулиці Вест-Гаррієт в Альтадені.

Статуетка належала Іннесс Шадрик за її роль виконавчого продюсера в документальному фільмі PBS 2002 року "Ансель Адамс". У ньому розповідається про життя американського фотографа, відомого своїми знімками заходу США.

У резюме Шадрик також значаться консультації щодо культового телешоу "Беверлі-Гіллз 90210" і продюсування телефільму 1997 року "Вторгнення в дім". Вона та її колеги виграли в номінації "Видатні культурні та художні програми" на премію "Еммі" за свій документальний фільм.

Коли з Іннес зв'язалися для коментарів, вона не стала нічого говорити.

Її сусідка Лілія Родрігес розповіла, що її дочка помітила ймовірну грабіжницю по сусідству, коли вони відчайдушно намагалися винести речі зі свого будинку.

"Моя донька помітила, що це не Іннес або її чоловік. Це була та жінка на відео. Вона не наша сусідка. У неї був візок із речами, який вона вантажила у свою машину. На той час, як пожежник заговорив із нею, вона вже пішла в інший будинок і завантажувала речі звідти. До неї підійшли пожежники і зупинили її. Вона стверджувала, що живе там, але це не так. Ми поговорили з Іннес. Вона негайно звернулася в поліцію. Вони сказали, що збережуть Еммі до закінчення розслідування", — пояснила 59-річна жінка.

Шадрик втратила свій будинок у пожежі Ітон. На її вулиці вціліло всього два особняки. Іннесс, її чоловік Джерард, їхня донька Талула та собака Панда врятувалися. Зараз її сестра Бетті Вей через платформу GoFundMe збирає для неї гроші. Сама Іннес показала, що залишилося від її сімейного гнізда, в Facebook.

Іннесс Шадрик із чоловіком і донькою залишилася без дому Фото: Inness Wei Shadrick/Facebook

Мародерство в постраждалому від вогню районі стало головним болем для місцевої поліції. За словами окружного прокурора Лос-Анджелеса Натана Хохмана, минулого тижня шістьох осіб було звинувачено в крадіжці зі зломом із будинків в Альтадені. Наймолодшому із затриманих було 18 років, а найстаршому — 36. Ще трьох обвинуватили в імовірній крадіжці цінностей на суму $200 тисяч із будинку в каньйоні Мандевіль на заході Лос-Анджелеса 9 січня, за два дні після початку пожежі в Палісейдс.

Раніше Фокус писав, що залишилося від району Пасифік-Палісейдс.