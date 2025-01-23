На руинах сгоревшего дома лауреатки "Эмми" пытались украсть ее награду (видео)

Грабительницу заметила соседка знаменитости и позвонила ей. Та сразу же вызвала полицию. Сбежать воровке с места преступления помешал бдительный капитан пожарной службы.

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Пока Лос-Анджелес приходит в себя после страшных пожаров, уничтоживших десятки тысяч домов в районах Альтадена, Пасифик-Палисейдс и ряде других, а спасатели разбирают завалы, находятся те, кто не упускает возможности поживиться. Таблоид Daily Mail опубликовал кадры, где пожарный останавливает женщину и забирает у нее награду "Эмми". Та якобы пыталась украсть ее из-под обломков дома в Альтадене.

По информации издания, капитан Крейг Херд был с бригадой, боровшейся с пожаром "Итон" на северо-востоке Лос-Анджелеса, когда заметил даму с белым грузовиком Ram, полным вещей, среди которых была и одна из самых престижных голливудских наград.

Когда он отобрал статуэтку, женщина начала кричать, что она не грабительница, и эти вещи принадлежат ей.

"Ни за что. Вы этого не сделаете. Это наши дома. Мы пытались спасти всех этих людей. Вы воруете у них", – сказал Херд.

Его собеседница пригрозила позвонить своему адвокату. Когда она направилась к своему грузовику, пожарный сказал ей, что она никуда не поедет.

Очевидец рассказал, что Херд запрыгнул на пассажирское сиденье грузовика и схватил ключи, чтобы не дать подозреваемой убежать.

Помощники шерифа Лос-Анджелеса прибыли и арестовали женщину на месте преступления, в квартале 400-й улицы Уэст-Харриет в Альтадене.

Статуэтка принадлежала Иннесс Шадрик за ее роль исполнительного продюсера в документальном фильме PBS 2002 года "Ансель Адамс". В нем рассказывается о жизни американского фотографа, известного своими снимками запада США.

В резюме Шадрик также значатся консультации по культовому телешоу "Беверли-Хиллз 90210" и продюсирование телефильма 1997 года "Вторжение в дом". Она и ее коллеги выиграли в номинации "Выдающиеся культурные и художественные программы" на премию "Эмми" за свой документальный фильм.

Когда с Иннесс связались для комментариев, она не стала ничего говорить.

Ее соседка Лилия Родригес рассказала, что ее дочь заметила предполагаемую грабительницу по соседству, когда они отчаянно пытались вынести вещи из своего дома.

"Моя дочь заметила, что это не Иннесс или ее муж. Это была та женщина на видео. Она не наша соседка. У нее была тележка с вещами, которую она грузила в свою машину. К тому времени, как пожарный заговорил с ней, она уже пошла в другой дом и загружала вещи оттуда. К ней подошли пожарные и остановили ее. Она утверждала, что живет там, но это не так. Мы поговорили с Иннесс. Она немедленно обратилась в полицию. Они сказали, что сохранят Эмми до окончания расследования", – объяснила 59-летняя женщина.

Шадрик потеряла свой дом в пожаре Итон. По ее улице уцелело всего два особняка. Иннесс, ее муж Джерард, их дочь Талула и собака Панда спаслись. Сейчас ее сестра Бетти Вэй через платформу GoFundMe собирает для нее деньги. Сама Иннес показала, что осталось от ее семейного гнезда, в Facebook.

Иннесс Шадрик с мужем и дочерью осталась без дома Фото: Inness Wei Shadrick/Facebook

Мародерство в пострадавшем от огня районе стало головной болью для местной полиции. По словам окружного прокурора Лос-Анджелеса Натана Хохмана, на прошлой неделе шесть человек были обвинены в краже со взломом из домов в Альтадене. Самому младшему из задержанных было 18 лет, а самому старшему – 36. Еще трое были обвинены в предполагаемой краже ценностей на сумму $200 тысяч из дома в каньоне Мандевиль на западе Лос-Анджелеса 9 января, через два дня после начала пожара в Палисейдс.

Ранее Фокус писал, что осталось от района Пасифик-Палисейдс.