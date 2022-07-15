У центрі Сєвєродонецька вибухнув автомобіль із військовими РФ, – Луганська ОВА

Машина вибухнула "несподівано", більшість постраждалих окупантів — у тяжкому стані. Серед населення Луганської області зростає незадоволення діями ЗС РФ.

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку вибухнув автомобіль з російськими військовими. Про це повідомив у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.

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"У Сєвєродонецьку на центральній вулиці міста вчора "несподівано" підірвався автомобіль з окупантами. Унаслідок 6 поранених, з яких 4 — тяжкі", — поінформував він.

Серед населення Луганської області зростає невдоволення окупаційною владою та військовими. Вони постійно займаються мародерством і погрожують цивільним, продовжив Гайдай.

У Сєвєродонецьку ЗС РФ полюють на людей з "неправильною" позицією, додав глава ОВА.

"Щоправда, іноді цю позицію оцінюють сусіди і навіть родичі луганчан, зливаючи адреси та можливі місця укриття громадян", — зауважив Гайдай.

За його інформацією, достеменно невідомо, скільки українців катували росіяни у нещодавно захоплених містах.

Окупаційна влада, за оцінкою голови ОВА, намагається створити у місцевих стійке враження налагодження безпечного та повноцінного мирного життя.

"Вони обіцятимуть та імітуватимуть відновлення міст і сіл, поки це буде цікаво російським ЗМІ та Кремлю. Щойно пропагандисти підуть, спроби відновлення регіону поставлять на тривалу паузу. У Луганську ця пауза триває вже 8 років", — резюмував Гайдай.

Нагадаємо, що в Сєвєродонецьку, за описом голови Луганської ОВА, загиблих жителів поховали прямо у дворах, а багато тіл лежать у квартирах і під'їздах.

Майже 80% житлових будинків у Сєвєродонецьку зруйновано або пошкоджено, у деяких людей забрали ключі від квартир і пограбували їх.

Підрозділи ЗСУ наприкінці червня змогли успішно вийти із Сєвєродонецька — жоден військовий не загинув.