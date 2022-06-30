Подразделения ВСУ вышли из Северодонецка без единых потерь, — Луганская ОВА (видео)

Во время передислокации войск, как утверждает руководитель администрации Сергей Гайдай, украинские солдаты нанесли серьезный урон ВС РФ.

Подразделения Вооруженных сил Украины успешно выполнили спецоперацию по выходу из Северодонецка, в ходе которой не погиб ни один военнослужащий. Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, при выходе из Северодонецка украинские военнослужащие нанесли серьезный урон ВС РФ, которые потеряли как личный состав, так и боевую технику.

Подразделения ВСУ, в свою очередь, при выполнении операции по передислокации войск не потеряли ни одного своего бойца. Вместе с этим, как отмечает Гайдай, российские оккупанты продолжают хаотически обстреливать соседний Лисичанск, в который сложно доехать и выезхать из него.

"Дороги после обстрелов усыпаны осколками, на которых автомобили режут колеса. Случалось так, что руководитель городской военной администрации, добравшись до какого-то объекта, возвращаясь по той же улице, вынужден был менять резину, потому что улица была уже усыпана минными осколками", — продолжил глава Луганской ОВА в эфире телемарафона.

Несмотря на опасность, как сообщает Гайдай, в прифронтовой Лисичанск продолжают доставлять продукты питания и питьевую воду. Подвозом гуманитарной помощи, в том числе медикаментов для местных больниц, занимаются исключительно сотрудники ГСЧС.

Подытоживая, Сергей Гайдай заявил, что в результате хаотических обстрелов практически вся гражданская инфраструктура Лисичанска уничтожена, а подразделения ВС РФ не оставляют попыток прорваться в прифронтовой населенный город.

[ + – ] ВСУ не потеряли ни одного военнослужащего при отходе из Северодонецка

Напомним, Министерство обороны США восхищалось обороной прифронтового Северодонецка. По данным Пентагона, украинские военнослужащие смогли выехать из населенного пункта, чтобы занять более выгодные позиции, а ВС РФ несут большие потери, пытаясь продвинуться на небольших участках фронта.

Также сообщалось, с каким проблемами подразделения ВСУ столкнулись при отводе войск из Северодонецка.