Форсировали реку: в ВЦА Северодонецка рассказали о сложностях вывода ВСУ из города

По словам главы ВЦА, операция была осложнена тем, что мосты через реку к моменту выхода бойцов, уже не функционировали.

Глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк раскрыл детали операции по выводу ВСУ из города. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

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Как рассказал Стрюк, операция по выходу украинских военных из города была сложной. Она проходила с форсированием реки так как все мосты были разбиты врагом. Чтобы пересечь реку, использовались подручные средства.

"Хоть почти все подразделения украинской армии вышли из Северодонецка и максимально вывели с собой те средства, которые были у них", — рассказал глава ВЦА.

Удерживать город так долго удавалось благодаря героизму украинских военных. Бои продолжались долгое время в разных частях города. Ныне оккупанты пытаются создавать видимость власти, назначая "комендантов".

Напомним, 24 июня стало известно о выходе подразделений ВСУ из Северодонецка. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Боец ВСУ Дмитрий Хлазун рассказал о своей истории нахождения в Северодонецке на протяжении 23 дней.