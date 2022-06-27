23 дня в Северодонецке: история бойца ВСУ о боях в городе, вооружении и наибольшем страхе

Как рассказал боец Дмитрий Хлазун, он был последним, кто снимался с позиции на одном из флангов в Северодонецке. Теперь военный пытается "переварить и подгрузить" все, что произошло с ним за три недели боев.

Украинский военный Дмитрий Хлазун опубликовал историю вывода бойцов из Северодонецка.

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По словам бойца, он был последним, кто снимался с позиции на фланге, а дальше находился только враг. В Северодонецке он пробыл 23 дня.

"Постепенно мозг пытается подгрузить и переварить, что случилось со мной за эти 23 дня, пока не очень выходит, но попробую зафиксировать мысли на будущее", — написал Дмитрий.

Наибольший страх на фронте

Как отмечает Хлазун, прибыл в Северодонецк он 2 июня на позицию "Питбуль" — это 10-этажное здание. Уже через пару дней она полностью "сложится", а бойцы успели вовремя покинуть строение, перейдя на другую позицию.

[ + – ] Позиция в 10-этажке до ее разрушения

Самым большим страхом для военного на фронт было не стать балластом для побратимов и не "обоср*ться". Бои в Северодонецке комбат батальона "Свобода", называл гораздо более жесткие чем в Донецком аэропорте. Вместе с тем в Рубежном было еще тяжелее, за час бойцы насчитывали до 500 прилетов из разного оружия.

О дежурстве и паритете оружия

Дмитрий Хлазун пишет, что первое его дежурство длилось час и прошло относительно спокойно. Только в час ночи он увидел как метрах в 400 падают фосфорные заряды (вероятно, речь идет о зажигательных боеприпасах к РСЗО, — Фокус).

"Словно золотой водопад в замедленной съемке. На какой-то момент даже залюбовался и задумался, как такая красивая вещь может делать столько боли", — продолжает Дмитрий.

Во время следующего дежурства он уже столкнулся с обстрелами из минометов, артиллерией и РПГ. Было страшно, однако это не так страшно, как паника от первых потерь в виде погибших и раненых.

Военный говорит, что был период, когда практически не было украинской артиллерии и танков, примерно со 2 по 7 июня. Чувство, что нет возможности ответить на удары очень угнетало. С 7 июня начала работать украинская арта, танки, также прибыли бойцы Сил спецопераций. Было чувство, что еще чуть-чуть оружия, и можно было отбить врага.

В среднем было так — 3-7 выстрелов из танка по 20-30 раз с перерывами в несколько минут. Украинский танк выходил на 2-7 выстрелов, а затем прятался. Плюс-минус также работала и артиллерия.

При этом ВС РФ не выходили на прямой бой. В основном это хаотичная стрельба с 300-500 метров после работы артиллерии.

У бойцов на его позиции были автоматы АК, пулеметы ПКМ, гранатометы Matador, несколько NLAW, Javelin не было, были мины и ВОГи в достаточном количестве. Также он видел два танка, но точное количество тяжелого оружия он не знал.

Напомним, украинские военные вышли из Северодонецка из-за его тотального разрушения города с целью сохранить жизни бойцов. Одно из последних видео в Северодонецке опубликовал боец "Интернационального легиона" 24 июня.