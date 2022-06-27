Форсували річку: у ВЦА Сєвєродонецька розповіли про труднощі виведення ЗСУ з міста

За словами голови ВЦА, операцію ускладнювало те, що мости через річку на момент виходу бійців уже не функціонували.

Глава Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк розкрив деталі операції з виведення ЗСУ з міста. Про це він повідомив на пресконференції.

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Як розповів Стрюк, операція з виходу українських військових із міста була складною. Вона проходила з форсуванням річки, оскільки всі мости розбиті ворогом. Щоб перетнути річку, використовувалися підручні засоби.

"Хоча майже всі підрозділи української армії вийшли з Сєвєродонецька і максимально вивели із собою ті засоби, які були в них", — розповів голова ВЦА.

Утримувати місто так довго вдавалося завдяки героїзму українських військових. Бої тривали тривалий час у різних частинах міста. Нині окупанти намагаються створювати видимість влади, призначаючи "комендантів".

Нагадаємо, 24 червня стало відомо про вихід підрозділів ЗСУ із Сєвєродонецька. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Боєць ЗСУ Дмитро Хлазун розповів про свою історію перебування у Сєвєродонецьку протягом 23 днів.