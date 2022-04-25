В исполкоме Кременной произошел взрыв во время совещания "народного мэра": никто не выжил

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что причиной инцидента стал взрыв газа. Аналогичное происшествие одновременно случилось и в отделе полиции, где якобы находилась "группа коллаборантов".

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В оккупированном российскими войсками городе Кременная Луганской области в здании городского исполнительного комитета произошел взрыв газа, когда там в тот момент проводил совещание "народный мэр". В результате погибли все, находившиеся в здании. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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По словам работника силовых структур, около 15:00 в Кременной "в результате нарушения правил пожарной безопасности" в горисполкоме произошел взрыв бытового газа. Тогда в этом здании представитель оккупантов, "народный мэр" города проводил совещание с силовиками, которые пошли на сотрудничество с РФ.

"В результате взрыва газа в здании городского совета в городе Кременная не выжил никто", — написал Геращенко.

Также советник главы МВД уточнил, что одновременно с этим инцидентом произошел и взрыв газа в районном отделе полиции, где проходило совещание при участии "коллаборантов, пошедших в услужение оккупантов". Есть ли жертвы или раненые в результате этого происшествия Геращенко не уточнил.

В свою очередь председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире общенационального телемарафона подтвердил, что взрыв в горисполкоме произошел в результате взрыва газа.

"Единственная сегодня более-менее у нас нормальная новость, это то, что они собрались большим (количеством людей) на совещание в Кременной в мэрии. Там так называемые силовики и "народный мэр" "ЛНР"… И что-то там газ взорвался. И, в общем, нет больше там никого", — сказал Гайдай.

Напомним, 3 марта стало известно, что мэр Кременной Луганской области Владимир Струк был найден мертвым на 58-м году жизни. Причиной смерти, по предварительным данным, стало огнестрельное ранение в область сердца. По словам Геращенко, Струк являлся сторонником "ЛНР".

Тем временем сегодня Гайдай сообщил, что войска РФ захватили Новотошковское Горской военно-гражданской администрации Луганской области.