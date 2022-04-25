Российская армия захватила Новотошковское в Луганской области, — Гайдай (карта)

По словам главы Луганской ОВА, после множественных авиаударов от села осталась выжженная земля.

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Войска РФ захватили Новотошковское Горской военно-гражданской администрации Луганской области. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай в Facebook.

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По словам Гайдая, там нечего было захватывать. Населенный пункт после длительных бомбардировок и авиаударов превратился в руины. За другие города и села в области продолжаются бои.

"Тактика у врага такая же — все равняют с землей", — описал ход боев в области Гайдай.

[ + – ] Новотошковское на карте

В вечерней сводке Генштаба указывается, что враг на территории оккупированных частях Харьковской и Луганской областях массово занимается мародерством и грабежом местного населения. Однако о захвате Новотошковского не сообщалось.

Напомним, 24 апреля указывалось, что войска РФ активизировали наступления на востоке Украины. Основные усилия сосредоточены на захвате Рубежного и Попасной.

Ранее в Офисе президента заявили о подготовке контратакующих ударов по российским оккупантам.