Российская армия захватила Новотошковское в Луганской области, — Гайдай (карта)
По словам главы Луганской ОВА, после множественных авиаударов от села осталась выжженная земля.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Войска РФ захватили Новотошковское Горской военно-гражданской администрации Луганской области. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай в Facebook.
По словам Гайдая, там нечего было захватывать. Населенный пункт после длительных бомбардировок и авиаударов превратился в руины. За другие города и села в области продолжаются бои.
"Тактика у врага такая же — все равняют с землей", — описал ход боев в области Гайдай.
В вечерней сводке Генштаба указывается, что враг на территории оккупированных частях Харьковской и Луганской областях массово занимается мародерством и грабежом местного населения. Однако о захвате Новотошковского не сообщалось.
Напомним, 24 апреля указывалось, что войска РФ активизировали наступления на востоке Украины. Основные усилия сосредоточены на захвате Рубежного и Попасной.
Ранее в Офисе президента заявили о подготовке контратакующих ударов по российским оккупантам.