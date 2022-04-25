Російська армія захопила Новотошківське на Луганщині, — Гайдай (карта)

За словами голови Луганської ОВА, після багатьох авіаударів від села залишилася випалена земля.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Війська РФ захопили Новотошківське Гірської військово-цивільною адміністрацією Луганської області. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай у Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За словами Гайдая, там не було чого захоплювати. Населений пункт після тривалих бомбардувань та авіаударів перетворився на руїни. За інші міста та села в області продовжуються бої.

"Тактика у ворога така сама — всі рівняють із землею", — описав хід боїв у області Гайдай.

[ + – ] Новотошківське на карті

У вечірньому зведенні Генштабу вказується, що ворог на території окупованих частинах Харківської та Луганської областей масово займається мародерством та пограбуванням місцевого населення. Проте про захоплення Новотошківського не повідомлялося.

Нагадаємо, 24 квітня вказувалося, що війська РФ активізували настання на сході України. Основні зусилля зосереджені на захопленні Рубіжного та Попасної.

Раніше в Офісі президента заявили про підготовку контратакуючих ударів по російських окупантах.