У виконкомі Кремінної стався вибух під час наради "народного мера": ніхто не вижив

Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що причиною інциденту став вибух газу. Аналогічна подія одночасно сталася і у відділі поліції, де нібито була "група колаборантів".

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В окупованому російськими військами місті Кремінна Луганської області у будівлі міського виконавчого комітету стався вибух газу, коли там на той момент проводив нараду "народний мер". В результаті загинули всі, хто був у будівлі. Про це у понеділок, 25 квітня, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

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За словами працівника силових структур, близько 15:00 у Кремінній "внаслідок порушення правил пожежної безпеки" у міськвиконкомі стався вибух побутового газу. Тоді в цій будівлі представник окупантів, "народний мер" міста проводив нараду із силовиками, які пішли на співпрацю з РФ.

"Внаслідок вибуху газу в будівлі міської ради у місті Кремінна не вижив ніхто", — написав Геращенко.

Також радник голови МВС уточнив, що одночасно з цим інцидентом стався і вибух газу в районному відділі поліції, де проходила нарада за участю "колаборантів, які пішли на службу окупантів". Чи є жертви чи поранені внаслідок цієї події Геращенко не уточнив.

Зі свого боку голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі загальнонаціонального телемарафону підтвердив, що вибух у міськвиконкомі стався внаслідок вибуху газу.

"Єдина сьогодні більш-менш у нас нормальна новина, це те, що вони зібралися великою (кількістю людей) на нараду в Кремінній у мерії. Там так звані силовики та "народний мер" "ЛНР"... І щось там газ вибухнув. І, загалом, немає більше там нікого", — сказав Гайдай.

Нагадаємо, 3 березня стало відомо, що мер Кремінної Луганської області Володимир Струк був знайдений мертвим на 58-му році життя. Причиною смерті, за попередніми даними, стало вогнепальне поранення в область серця. За словами Геращенка, Струк був прихильником "ЛНР".

Тим часом, сьогодні Гайдай повідомив, що війська РФ захопили Новотошківське Гірської військово-цивільної адміністрації Луганської області.