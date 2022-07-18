Сєвєродонецьк та Лисичанськ могли б бути під контролем ЗСУ: Кулеба назвав умову

За словами українського дипломата, західна зброя йде в Україну стабільно, але її кількості недостатньо. Українським дипломатам доводиться кілька разів нагадувати західним партнерам, щоб досягти поставок.

Глава Українського МЗС Дмитро Кулеба розповів, що в найближчому майбутньому Україна отримуватиме ще більше систем РСЗВ, гаубиць та танків. Якби постачання систем калібру 155 мм було б своєчасним і в достатній кількості, Сєвєродонецьк і Лисичанськ усе ще залишалися б підконтрольними Україні. Про це повідомляє Forbes.

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"Скажу просто: HIMARS, інші РСЗВ, гаубиці, танки — все це йде і буде ще більше", — сказав Кулеба, зазначивши, що питання постачання озброєнь лежить лише в часовій площині, а завдання України полягає у тому, щоб прискорити весь цей процес.

За оцінками міністра, постачання озброєнь з різних країн та різних каналів досить стійке, але кількісно незадовільне.

Графік постачання зброї в Україну

За словами глави МЗС, щоб отримати зброю, дипломатам доводиться кілька разів нагадувати про таку потребу західним партнерам.

"Я озвучую те, що треба, один раз, а потім — кілька разів під різним соусом, у різні моменти, щоб сигнал пробив і зафіксувався, — пояснив він. — По 3-4 рази за розмову я пробиваю свідомість людей, бо це головна проблема. Якби ми вчасно отримали більше артилерії 155 калібру, більше РСЗВ, то Лисичанськ та Сєвєродонецьк залишалися б під контролем України".

Нагадаємо, що партнери можуть передати Україні ракети IRIS-T та Tomahawk. За словами аналітика Романа Світана, західні країни пообіцяли поставити Україні системи IRIS-T. Водночас старі радянські комплекси, які є на озброєнні ЗСУ, перехоплюють до 50% російських ракет.

Раніше Фокус повідомляв, що у США обговорюють передачу Україні бойових літаків F-16 та F-15, разом з тим кошти закладаються у бюджеті США.