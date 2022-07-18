Северодонецк и Лисичанск могли бы быть под контролем ВСУ: Кулеба назвал условие

По словам украинского дипломата, западное оружие идет в Украину стабильно, но его количества недостаточно. Украинским дипломатам приходится несколько раз напоминать западным партнерам, чтобы добиться поставок.

Глава Украинского МИДа Дмитрий Кулеба рассказал, что в обозримом будущем Украина будет получать еще больше систем РСЗО, гаубиц и танков. Если бы поставки систем калибра 155 мм были бы своевременными и в достаточном количестве, Северодонецк и Лисичанск все еще оставались бы подконтрольны Украине. Об этом сообщает Forbes.

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"Скажу просто: HIMARS, другие РСЗО, гаубицы, танки — все это идет и будет еще больше", — сказал Кулеба, отметив, что вопрос поставок вооружений лежит исключительно во временной плоскости, а задача Украины состоит в том, чтобы ускорить весь этот процесс.

По оценкам министра, поставки вооружений из разных стран и разных каналов достаточно устойчивы, но количественно неудовлетворительно.

График поставок оружия в Украину

По словам главы МИДа, чтобы получить оружие, дипломатам приходится несколько раз напоминать о такой необходимости западным партнерам.

"Я озвучиваю то, что надо, один раз, а потом — несколько раз под разным соусом, в разные моменты, чтобы сигнал пробил и зафиксировался, — объяснил он. — По 3-4 раза за разговор я пробиваю сознание людей, потому что это главная проблема. Если бы мы вовремя получили больше артиллерии 155 калибра, больше РСЗО, то Лисичанск и Северодонецк оставались бы под контролем Украины".

Напомним, что партнеры могут передать Украине ракеты IRIS-T и Tomahawk. По утверждениям аналитика Романа Свитана, западные страны пообещали поставить Украине системы IRIS-T. Вместе с тем, имеющиеся на вооружении ВСУ старые советские комплексы перехватывают до 50% российских ракет.

Ранее Фокус сообщал, что в США обсуждают передачу Украине боевых самолетов F-16 и F-15, при этом средства закладываются в бюджете США.