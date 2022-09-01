Внучки Михаила Горбачева прилетели в Россию проститься с дедом: что о них известно

И внучки, и единственная дочь политика живут в Германии.

Внучки первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева Ксения и Анастасия прилетели в Москву из Европы, чтобы проститься с дедом, который скончался 30 августа после продолжительной болезни. Об этом сообщает телеграмм-канал "НеМалахов". Дочь покойного Ирина уже в российской столице.

И 42-летняя Ксения, и 35-летняя Анастасия давно живут в Германии. Последняя была любимицей Михаила Сергеевича, всегда напоминала ему Раису Максимовну, которую политик боготворил. Настя растит сына Никиту с мужем-хиппи.

Ксения третий раз замужем и воспитывает дочь Александру.

Единственная дочь бывшего генсека Ирина обосновалась в Баварии более 13 лет назад. В Германии, кстати, есть отделение именного фонда Горбачева, работу которого, собственно, и курирует его дочь. В юности наследница Горбачева окончила Медицинский университет имени Пирогова, но по профессии не работает.

Ирина развелась с первым мужем, сосудистым хирургом Анатолием Вирганским, после 16 лет брака, однако оставила его фамилию. Дети после развода остались с матерью, прервав все связи с отцом. Что стало причиной крушения брака, неизвестно, поскольку семья Горбачовых никогда не распространялась о проблемах. Лишь однажды бывший зять генсека посетовал в беседе с репортером "Экспресс газеты", что родители Ирины его недолюбливали.

Сейчас дочь Горбачева замужем за бизнесменом Андреем Трухачевым. Собственно, вместе с ним она и перебралась в Германию. Позже туда же выехала и ее старшая дочь Ксения со своим мужем Дмитрием Пырченковым и дочкой Сашей. Через несколько лет они развелись, однако Ксения осталась в Европе и вместе с отчимом открыла магазин коллекционных вин в районе Шарлоттенбурга в Берлине. В России Ксения, журналист по образованию, была автором российского еженедельника Grazia и пиар-директором певицы Валерии.

Младшая внучка экс-генсека Анастасия Вирганская, более постоянна в личной жизни. Со своим мужем, пиарщиком Дмитрием Зангиевым, она живет уже 12 лет. Анастасия, как и ее сестра, окончила журфак МГИМО, вела колонки о моде в глянцевых журналах, но сейчас сосредоточилась на домашнем хозяйстве. Муж Анастасии занимался пиаром модных брендов.

Несколько лет назад Вирганская и Зангиев тоже перебрались в Германию. Судя по фото из Инстаграма Анастасии, ее муж увлекся эстетикой хиппи – отрастил длинные волосы, набил множество татуировок. У Анастасии тоже необычное хобби: она любит японские комиксы, коллекционирует героев аниме. Внучка Горбачева обожает сериал "Игра престолов" и не скрывает, что выкрасила локоны в блонд, чтобы быть похожей на "матерь драконов" Дейенерис Таргариен.

Она также признавалась, что мечтает о европейском гражданстве и хочет вырастить своего сына Никиту настоящим европейцем.

В Россию и Ирина, и ее дочери приезжали только для того, чтобы проведать деда.

[ + – ] Дочь и внучки Михаила Горбачева

Михаил Горбачев последние годы провел в ЦРБ из-за проблем со здоровьем. Туда же на церемонию прощания с ним за два дня до официальных похорон приехал президент РФ Владимир Путин. Похороны Горбачева пройдут в субботу, 3 сентября, а прощание состоится Колонном зале Дома Союзов. Незадолго до смерти политика в Сеть попало его последнее фото.

Напомним, каким запомнился генсек СССР на экране.