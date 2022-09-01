Внучки Михайла Горбачова прилетіли в Росію попрощатися з дідом: що про них відомо

І онуки, і єдина дочка політика мешкають у Німеччині.

Внучки першого та останнього президента СРСР Михайла Горбачова Ксенія та Анастасія прилетіли до Москви з Європи, щоб попрощатися з дідом, який помер 30 серпня після тривалої хвороби. Про це повідомляє телеграм-канал "НеМалахов". Дочка покійного Ірина вже в російській столиці.

І 42-річна Ксенія, і 35-річна Анастасія давно мешкають у Німеччині. Остання була улюбленицею Михайла Сергійовича, завжди нагадувала йому Раїсу Максимівну, яку політик обожнював. Настя виховує сина Микиту з чоловіком-хіпі.

Ксенія втретє одружена і виховує дочку Олександру.

Єдина дочка колишнього генсека Ірина влаштувалася в Баварії понад 13 років тому. У Німеччині, до речі, є відділення іменного фонду Горбачова, роботою якого, власне, і займається його донька. У юності спадкоємиця Горбачова закінчила Медичний університет імені Пирогова, але за фахом не працює.

Ірина розлучилася з першим чоловіком, судинним хірургом Анатолієм Вірганським після 16 років шлюбу, проте залишила його прізвище. Діти після розлучення залишилися з матір'ю, перервавши зв'язки з батьком. Що стало причиною катастрофи шлюбу, невідомо, оскільки родина Горбачових ніколи не розповідала про проблеми. Лише одного разу колишній зять генсека нарік у розмові з репортером "Експрес газети", що батьки Ірини його недолюблювали.

Зараз донька Горбачова одружена з бізнесменом Андрієм Трухачовим. Власне, разом із ним вона й перебралася до Німеччини. Пізніше туди виїхала і її старша дочка Ксенія зі своїм чоловіком Дмитром Пирченковим та донькою Сашею. Через кілька років вони розлучилися, проте Ксенія залишилася в Європі і разом із вітчимом відкрила магазин колекційних вин у районі Шарлоттенбурга у Берліні. У Росії Ксенія, журналістка за освітою, була авторкою російського тижневика Grazia та піар-директором співачки Валерії.

Молодша онука ексгенсека Анастасія Вірганська постійніша в особистому житті. Зі своїм чоловіком, піарником Дмитром Зангієвим, вона живе вже 12 років. Анастасія, як і її сестра, закінчила журфак МДІМВ, вела колонки про моду в глянцевих журналах, але зараз зосередилася на домашньому господарстві. Чоловік Анастасії займався піаром модних брендів.

Кілька років тому Вірганська та Зангієв теж перебралися до Німеччини. Судячи з фото з інстаграму Анастасії, її чоловік захопився естетикою хіпі — відростив довге волосся, набив безліч татуювань. Анастасія теж має незвичайне хобі: вона любить японські комікси, колекціонує героїв аніме. Внучка Горбачова обожнює серіал "Гра престолів" і не приховує, що пофарбувала локони в блонд, щоб бути схожою на "матір драконів" Дейєнеріс Таргарієн.

Вона також зізнавалася, що мріє про європейське громадянство та хоче виростити свого сина Микиту справжнім європейцем.

В Росію і Ірина, і її доньки приїжджали тільки для того, щоб відвідати діда.

[ + – ] Дочка та онуки Михайла Горбачова

Михайло Горбачов останніми роками провів у ЦРЛ через проблеми зі здоров'ям. Туди ж на церемонію прощання з ним за два дні до офіційного похорону приїхав президент РФ Володимир Путін. Похорон Горбачова відбудеться у суботу, 3 вересня, а прощання відбудеться Колонній залі Будинку Спілок. Незадовго до смерті політика до мережі потрапило його останнє фото.

Нагадаємо, яким запам'ятався генсек СРСР на екрані.