У мережу потрапило останнє фото Михайла Горбачова

Перед смертю політик схуд на 40 кілограмів.

Колишній генсек СРСР Михайло Горбачов помер 30 серпня на 92-му році життя. Перед смертю він довго хворів, і недуга змінила його до невпізнання. Останнє фото покійного політика опублікувало видання "Комсомольська правда", а потім воно розлетілося у мережі.

На знімку, зробленому через Skype кілька місяців тому, Горбачова знято в Центральній клінічній лікарні, де знаходився останні два роки практично постійно через погіршене здоров'я. За інформацією видання, за останні пів року він переніс чотири складні операції та схуд на 40 кілограмів. Політик лежав в окремому блоці під охороною, не вставав і не міг ходити. У кадрі він у блакитній спортивній кофті сидить за столом, повернувши обличчя в камеру.

Знімок спецкору "Комсомолки" Олександру Гамову надіслали представники "Горбачов-Фонду". Свого часу саме цьому журналісту давав довгі та докладні інтерв'ю ексгенсек.

У червні ЗМІ писали про те, що в Михайла Горбачова загострилися проблеми із нирками, тому йому доводиться регулярно проходити процедуру гемодіалізу.

Проте нирки — не єдине, що непокоїло політика. У 2016 році йому поставили кардіостимулятор, тоді ж він за станом здоров'я відмовився летіти на міжнародну конференцію у Прагу. У червні 2019-го повідомлялося про госпіталізацію політика, у грудні того ж року Горбачов потрапив до лікарні із запаленням легень.

Першого президента СРСР поховають на Новодівичому цвинтарі в Москві, в родовому похованні поряд із дружиною.

Нагадаємо, яким запам'ятається Горбачов на екрані.