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Стиль жизни

В Сеть попало последнее фото Михаила Горбачева

Михаил Горбачев, генсек СССР, умер Горбачев
Михаил Горбачев

Перед смертью политик похудел на 40 килограммов.

Бывший генсек СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни. Перед смертью он долго болел, и недуг изменил его до неузнаваемости. Последнее фото покойного политика опубликовало издание "Комсомольская правда", а затем оно разлетелось по Сети.

На снимке, сделанном через Scype несколько месяцев назад, Горбачев запечатлен в Центральной клинической больнице, где находился последние два года практически постоянно из-за ухудшающегося здоровья. По информации издания, за последние полгода он перенес четыре сложные операции и похудел на 40 килограммов. Политик лежал в отдельном блоке под охраной, не вставал и не мог ходить. В кадре он– в голубой спортивной кофте сидит за столом, повернув лицо в камеру.

Снимок спецкорру "Комсомолки" Александру Гамову отправили представители "Горбачев -Фонда". В свое время именно этому журналисту давал долгие и подробные интервью экс-генсек.

В июне СМИ писали о том, что у Михаила Горбачева обострились проблемы с почками, поэтому ему приходится регулярно проходить процедуру гемодиализа.

Однако почки – не единственное, что беспокоило политика. В 2016 году ему поставили кардиостимулятор, тогда же он по состоянию здоровья отказался лететь на международную конференцию в Прагу. В июне 2019-го сообщалось о госпитализации политика, в декабре того же года Горбачев попал в больницу с воспалением легких.

Первого президента СССР похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой.

Напомним, каким запомнится Горбачев на экране.