В Сеть попало последнее фото Михаила Горбачева

Перед смертью политик похудел на 40 килограммов.

Бывший генсек СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни. Перед смертью он долго болел, и недуг изменил его до неузнаваемости. Последнее фото покойного политика опубликовало издание "Комсомольская правда", а затем оно разлетелось по Сети.

На снимке, сделанном через Scype несколько месяцев назад, Горбачев запечатлен в Центральной клинической больнице, где находился последние два года практически постоянно из-за ухудшающегося здоровья. По информации издания, за последние полгода он перенес четыре сложные операции и похудел на 40 килограммов. Политик лежал в отдельном блоке под охраной, не вставал и не мог ходить. В кадре он– в голубой спортивной кофте сидит за столом, повернув лицо в камеру.

Снимок спецкорру "Комсомолки" Александру Гамову отправили представители "Горбачев -Фонда". В свое время именно этому журналисту давал долгие и подробные интервью экс-генсек.

В июне СМИ писали о том, что у Михаила Горбачева обострились проблемы с почками, поэтому ему приходится регулярно проходить процедуру гемодиализа.

Однако почки – не единственное, что беспокоило политика. В 2016 году ему поставили кардиостимулятор, тогда же он по состоянию здоровья отказался лететь на международную конференцию в Прагу. В июне 2019-го сообщалось о госпитализации политика, в декабре того же года Горбачев попал в больницу с воспалением легких.

Первого президента СССР похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой.

Напомним, каким запомнится Горбачев на экране.