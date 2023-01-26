Співав про контрактника: у РФ вимагають порушити справу проти коміка Слєпакова за дискредитацію армії

Російський комедіант виконав "колискову" від імені матері, у якої у війні проти України загинув син. "Фонд захисту національної історичної спадщини" обурився і звернувся до Слідчого комітету РФ зі скаргою.

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"Фонд захисту національної історичної спадщини" звернувся до голови Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна з вимогою провести дослідчу перевірку щодо коміка та продюсера Семена Слєпакова через "дискредитацію російської армії". Про це повідомило агентство ТАСС.

Причиною звернення стала "колискова", виконана Слєпаковим кілька днів тому. У ній комік від імені матері розповідає про двох своїх синів — програміста та військового-контрактника, який загинув на війні проти України.

Крім Слідкому, у середу, 25 січня, російська організація звернулася до Мін'юсту РФ із проханням внести артиста до реєстру іноземних агентів.

У фонді вважають, що Слєпаков іронізує над "щирими почуттями патріотизму" росіян, готових "заради своєї країни пожертвувати найціннішим і навіть власним життям".

Водночас член комітету Держдуми РФ з безпеки та протидії корупції Султан Хамзаєв закликав позбавити Слєпакова російського громадянства.

Нагадаємо, асистентка Слєпакова у вересні 2022 року повідомила, що артист залишив територію Росії. Зараз комік живе в Ізраїлі.

У листопаді російський актор і телеведучий Михайло Шац, який 2 вересня за рішенням Мін'юсту РФ визнаний іноагентом, опублікував фотографію з Ізраїлю, де він позує з артистами, які виїхали з Росії. Семен Слєпаков також був на оприлюдненому знімку.