Російський шоумен Семен Слєпаков виїхав з Росії

Колишній резидент Comedy Club вирушив до Ізраїлю, записавши антивоєнну пісню

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Відомий російський шоумен, продюсер і виконавець Семен Слєпаков залишив РФ і вирушив до Ізраїлю. Раніше він записав антивоєнну пісню "Не все так однозначно". Про це повідомляє телеграм-канал "Світські хроніки".

Про те, що Слєпаков поїхав, повідомила його помічниця. Вона уточнила, що співак вирушив не на лікування, з його самопочуттям усе гаразд.

"З ним все добре. Він поїхав", — зазначила помічниця Слєпакова.

У серпні у ЗМІ з'явилася інформація, що Слєпаков збирається давати концерти в Ізраїлі, але він спростував чутки про еміграцію.

Шоумен не надто активний у соцмережах і рідко писав нові пости. Однак у лютому, після вторгнення ЗС РФ до України, він записав звернення до президента Росії Володимира Путіна.

"Дорогий Володимире Володимировичу, що випробували б усі ці улюблені нами діячі культури? Як на це подивився б Володимир Семенович Висоцький?", — сказав Слєпаков і попросив Путіна "знайти інший вихід із жахливої ситуації".

Нову пісню він випустив після довгої мовчанки, в якій висміяв усіх, хто досі вважає, що в ситуації, коли йде війна в Україні, в Росії оголошено "часткову мобілізацію", а тисячі російських чоловіків штурмують кордони з тими країнами, де їх ще готові прийняти "не все так однозначно".

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"Коли завдали удару по Україні, я був так засмучений, я прямо занепав. І було на душі так обтяжливо і похмуро. Я навіть збирався написати у Facebook, але в голові раптово майнула думка: "А раптом чи не все так однозначно?" — йдеться у першому куплеті пісні.

Нагадаємо, у РФ часткову мобілізацію оголосили 21 вересня за указом російського президента Володимира Путіна. Пізніше міністр оборони Шойгу заявив, що повістки отримають триста тисяч.

Росіяни, втім, у "частковість" не повірили і попрямували геть із Росії. Зараз величезні пробки з охочих виїхати зібралися на кордонах із Казахстаном та Грузією.

А сьогодні стало відомо, що повістки можуть також отримати і діячі культури: актори, музиканти, артисти балету та оперні виконавці.

Повістки вже отримало кілька відомих російських спортсменів.