У Росії можуть мобілізувати танцюристів балету та оперних співаків

У РФ триває мобілізація, і призвати можуть також діячів культури

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21 вересня у Росії оголосили "часткову мобілізацію". Міністр оборони Сергій Шойгу уточнив, що призвати мають "300 тисяч резервістів". Сьогодні з'ясувалося, що до призову також підлягають діячі культури, артисти балету, співаки та актори. Про це пише ресурс "Объясняем.рф", запущений урядом Росії.

Однак в уряді РФ уточнюють, що призвати їх можуть у тому випадку, якщо займані ними посади в установах культури не мають броні, а працівники перебувають у запасі ЗС РФ і не мають підстав для відстрочення за станом здоров'я. З російських театрів поки про мобілізацію акторів або танцюристів не повідомляли, але з'явилася інформація, що отримали повістки працівники сцени.

Також мобілізації підлягають фермери, навіть якщо нема на кого залишити господарство та діти вже мобілізованих. Отже, російські батьки та сини мають всі шанси опинитися поряд в одному окопі або танку.

Почали призивати спортсменів. Вже відомо, що повістки були вручені двом фігуристам: чемпіону Європи 2020 року 23-річному Дмитру Алієву і 22-річному Макару Ігнатову.

Отримав повістку і бронзовий призер Євро-2008, 37-річний колишній футболіст Дініяр Білялетдінов.

Вдарила мобілізація і по роботі російських авіаперевізників. Тепер багато компаній не можуть виконувати міжнародні рейси, оскільки прикордонники не дозволяють пілотам виїжджати за кордон. Їх знімають із рейсів прямо перед вильотами.

А найпопулярнішими країнами для виїзду з Росії залишаються Грузія та Казахстан. Так, на російсько-грузинському кордоні стоїть багатокілометрова пробка охочих залишити РФ. Кордон також перетинають пішки, на велосипедах і навіть на самокатах.

А в степах на кордоні з Казахстаном росіяни, які бажають залишити батьківщину, вже організували цілий табір і почали будувати курені.