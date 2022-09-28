В России могут мобилизовать танцоров балета и оперных певцов

В РФ продолжается мобилизация и призвать могут также деятелей культуры

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21 сентября в России объявили "частичную мобилизацию". Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что призвать должны "300 тысяч резервистов". Сегодня выяснилось, что призыву также подлежат деятели культуры, артисты балета, певцы и актеры. Об этом пишет ресурс "Объясняем.рф", запущенный правительством России.

Однако в правительстве РФ уточняют, что призвать их могут в том случае, если занимаемые ими должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и у них нет оснований для отсрочки по состоянию здоровья. Из российских театров пока о мобилизации актеров, или танцоров не сообщали, но появилась информация, что получили повестки работники сцены.

Также мобилизации подлежат фермеры, даже если не на кого оставить хозяйство и дети уже мобилизованных. Так что, у российских отцов и сыновей есть все шансы оказаться рядом в одном окопе, или танке.

Начали призывать спортсменов. Уже известно, что повестки были вручены двум действующим фигуристам: чемпиону Европы 2020 года 23-летнему Дмитрию Алиеву и 22-летнему Макару Игнатову.

Получил повестку и бронзовый призер Евро-2008, 37-летний бывший футболист Динияр Билялетдинов.

Ударила мобилизация и по работе российских авиаперевозчиков. Теперь многие компании не могут выполнять международные рейсы, так как пограничники не разрешают пилотам выезжать за границу. Их снимают с рейсов прямо перед вылетами.

А самыми популярными странами для выезда из России остаются Грузия и Казахстан. Так, на российско-грузинской границе стоит многокилометровая пробка желающих покинуть РФ. Границу также пересекают пешком, на велосипедах и даже на самокатах.

А в степях на границе с Казахстаном желающие покинуть родину россияне уже организовали целый лагерь и начали строить шалаши.