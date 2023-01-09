"88 дней ада": в США выпустили комикс о волонтере, вывозившем людей из Мариуполя

Волонтер Игорь Талалай был задержан российскими военными на блокпосте 18 марта, после чего почти три месяца провел в пыточных на оккупированных территориях Украины.

Related video

Американское издание Insider опубликовало комикс под названием "88 дней ада" об украинском волонтере Игоре Талалае, который почти три месяца провел в пыточных на оккупированных территориях Украины. Рассказ написал лауреат Пулитцеровской премии Энтони Дель Коль.

После начала полномасштабного вторжения России мужчина начал эвакуировать людей из Мариуполя. 18 марта 2022 года российские войска задержали его на блокпосте и доставили в фильтрационный лагерь.

Игорь Талалай рассказал, что ему и другим пришлось пережить жестокие допросы, ужасные условия и произвольные задержания российскими войсками. Он провел почти три месяца в "фильтрации" в Донецкой области и рассказал о том, что происходит с украинцами, попадающими в систему, и какова жизнь, когда ты выходишь из нее.

После освобождения из плена его свидетельства задокументировала организация "Медийная инициатива за права человека".

Историей украинского волонтера заинтересовался американский автор Этони Дель Коль, который в 2022 году получил Пулитцеровскую премию за комикс о женщине, сбежавшей из китайского лагера для уйгуров. Он записал интервью с мужчиной и превратил его в комикс.

В комиксе описывается жизнь Игоря Талалая за месяц до полномасштабного вторжения РФ и ее изменения после 24 февраля: волонтерство, задержание, фильтрационный лагерь, пытки. Россияне перевозили мужчину в разные колонии, постоянно били и допрашивали. Однако 14 июня оккупанты освободили его и отправили на улицу без денег и вещей. 27 июня он смог добраться в Днепр и увидеть своих родных.

Напомним, 28 ноября стало известно, что новым героем популярных комиксов DC Comics стал персонаж-украинец по имени Павло Ступка. Он может генерировать ядерную энергию и оставаться вечно молодым. По сюжету украинец будет сражаться с суперзлодеем Вагнером.

Ранее, 18 мая, в США вышел биографический комикс о жизни президента Украины под названием "Политическая власть: Владимир Зеленский".