"88 днів пекла": у США випустили комікс про волонтера, який вивозив людей з Маріуполя

Волонтера Ігоря Талалая російські військові затримали на блокпості 18 березня, після чого майже три місяці він провів у тортурах на окупованих територіях України.

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Американське видання Insider опублікувало комікс під назвою "88 днів пекла" про українського волонтера Ігора Талалая, який майже три місяці провів у тортурах на окупованих територіях України. Розповідь написав лауреат Пулітцерівської премії Ентоні Дель Коль.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії чоловік почав евакуювати людей із Маріуполя. 18 березня 2022 року російські війська затримали його на блокпості і доставили до фільтраційного табору.

Ігор Талалай розповів, що йому та іншим довелося пережити жорстокі допити, жахливі умови та довільні затримання російськими військами. Він провів майже три місяці у "фільтрації" на Донеччині та розповів про те, що відбувається з українцями, які потрапляють у систему, і яке життя, коли ти виходиш із неї.

Після звільнення із полону його свідчення задокументувала організація "Медійна ініціатива за права людини".

Історією українського волонтера зацікавився американський автор Ентоні Дель Коль, який у 2022 році отримав Пулітцерівську премію за комікс про жінку, яка втекла з китайського табору для уйгурів. Він записав інтерв'ю з чоловіком і перетворив його на комікс.

У коміксі описується життя Ігоря Талалая за місяць до повномасштабного вторгнення РФ та його зміни після 24 лютого: волонтерство, затримання, фільтраційний табір, тортури. Росіяни перевозили чоловіка у різні колонії, постійно били та допитували. Проте 14 червня окупанти звільнили його та відправили на вулицю без грошей та речей. 27 червня він зміг дістатися Дніпра та побачити своїх рідних.

Нагадаємо, 28 листопада стало відомо, що новим героєм найпопулярніших коміксів DC Comics став персонаж-українець, на ім'я Павло Ступка. Він може генерувати ядерну енергію і залишатися вічно молодим. За сюжетом українець боротиметься із суперлиходієм Вагнером.

Раніше, 18 травня, у США вийшов біографічний комікс про життя президента України за назвою "Політична влада: Володимир Зеленський".