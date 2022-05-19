Від актора до президента України: у США видали комікс про життя Зеленського (фото)

Автори біографічного коміксу поцікавилися, чому саме Володимир Зеленський — правильний лідер для України. Частину виторгу від продажу видавець обіцяє направити на допомогу Україні

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У США 18 травня вийшов біографічний комікс про життя президента України з назвою "Політична влада: Володимир Зеленський". Про це повідомив видавець TidalWave Comics.

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Глянцевий комікс займає 22 сторінок, його автори — письменник Майкл Фрізелл та художник Пабло Мартінена, відомий графічними біографіями Девіда Бекхема, Нельсона Мандели та Дональда Трампа.

"Складний був сценарій для написання. Ми з видавцем хотіли зосередитися на людині, яка виходить за межі поточної уваги ЗМІ. Ми вибрали протистояння Зеленського та Путіна. Хто він? Що змушує його йти вперед? Чому саме він — правильний лідер для України? Це мене цікавило, коли я почав складати комікс", — пояснив Фрізел.

[ + – ] Комікс про Зеленського поповнив бібліотеку TidalWave

Частину виторгу від продажу коміксу передадуть до Міжнародного комітету Червоного хреста для допомоги Україні, зазначили у TidalWave Comics. Видавець Даррен Дж. Девіс зізнався, що має українське коріння, тому книга багато для нього означає.

"Обидві пари моїх бабусь і дідусів іммігрували з України. Я хотів використати це не тільки для розповіді історії, а й щоб зробити внесок у спільну справу. У Володимира Зеленського цікава історія", — наголосив Девіс.

Автори вигадали кілька ролей для Зеленського. Його можна побачити на сцені "Кварталу 95", під час президентських перегонів у 2019 році та на зустрічі з експрезидентом США Дональдом Трампом. Окрема серія картинок присвячена його роботі з командою Офісу Президента у воєнний час.

Комікс про Зеленського поповнив бібліотеку TidalWave, що містить понад 200 біографічних коміксів. Попередні видання розповідали про долі президентів США Барака Обами, Дональда Трампа, Джорджа Буша, 66-го держсекретаря Кондолізи Райс, канадського прем'єра Джастіна Трюдо, південноафриканського лідера Нельсона Мандели, американського сенатора-демократа Елізабет Воррен та інших.

"Як неохочий читач, я зрозумів, що форма коміксів дуже доступна для розуміння. Я завжди вірив, що комікси можуть розважати та вчити", — зазначив Девіс.

Друковану версію біографічних коміксів про Зеленського продають на Amazon. Друковане видання у твердій палітурці коштує 19.99 доларів, а в м'якій — 7.99 доларів.

[ + – ] Комікси про Зеленського доступні на Amazon

TidalWave Comics обіцяє незабаром випустити спеціальний колекційний екземпляр коміксу у твердій палітурці.

Нагадаємо, що Зеленський виступив на ювілейному, 75-му міжнародному Каннському кінофестивалі. Він цитував промову Чарлі Чапліна та інших знакових акторів.

В інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1 Зеленський сказав про готовність до зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним без посередників та ультиматумів.