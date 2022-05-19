От актера до президента Украины: в США издали комикс о жизни Зеленского (фото)

Авторы биографического комикса задались вопросом, почему именно Владимир Зеленский – правильный лидер для Украины. Часть выручки от продажи издатель обещает направить на помощь Украине

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В США 18 мая вышел биографический комикс о жизни президента Украины под названием "Политическая власть: Владимир Зеленский". Об этом сообщил издатель TidalWave Comics.

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Глянцевый комикс занимает 22 страниц, его авторы – писатель Майкл Фризелл и художник Пабло Мартинена, известный графическими биографиями Дэвида Бекхэма, Нельсона Манделы и Дональда Трампа.

"Cложный был сценарий для написания. Мы с издателем хотели сосредоточиться на человеке, который выходит за рамки текущего внимания СМИ. Мы выбрали противостояние Зеленского и Путина. Кто он? Что заставляет его идти вперед? Почему именно он – правильный лидер для Украины? Это меня интересовало, когда я начал составлять комикс", — пояснил Фризелл.

[ + – ] Комикс о Зеленском пополнил библиотеку TidalWave

Часть выручки от продажи комикса передадут в Международному комитету Красного креста для помощи Украине, отметили в TidalWave Comics. Издатель Даррен Дж. Дэвис признался, что имеет украинские корни, поэтому книга многое для него значит.

"Обе пары моих бабушек и дедушек иммигрировали из Украины. Я хотел использовать это не только для рассказа истории, но и чтобы внести вклад в общее дело. У Владимира Зеленского увлекательная история", – подчеркнул Дэвис.

Авторы придумали несколько ролей для Зеленского. Его можно увидеть на сцене "Квартала 95", во время президентской гонки в 2019 году и на встрече с экс-президентом США Дональдом Трампом. Отдельная серия картинок посвящена его работе с командой Офиса Президента в военное время.

Комикс о Зеленском пополнил библиотеку TidalWave, содержащую более 200 биографических комиксов. Предыдущие издания рассказывали о судьбах президентов США Барака Обамы, Дональда Трампа, Джордже Буше, 66-м госсекретаре Кондолизе Райс, канадском премьере Джастине Трюдо, южноафриканском лидере Нельсоне Манделе, американском сенаторе-демократе Элизабет Уоррен и других.

"Как неохотный читатель я понял, что форма комиксов весьма доступна для понимания. Я всегда верил, что комиксы могут развлекать и учить", — отметил Дэвис.

Печатная версия биографических комиксов о Зеленском продается на Amazon. Печатное издание в твердом переплете стоит 19.99 долларов, а в мягком – 7.99 долларов.

[ + – ] Комиксы о Зеленском доступны на Amazon

TidalWave Comics обещает скоро выпустить специальный коллекционный экземпляр комикса в твердом переплете.

Напомним, что Зеленский выступил на юбилейном, 75-м международном Каннском кинофестивале. Он цитировал речь Чарли Чаплина и других знаковых актеров.

В интервью итальянскому телеканалу Rai 1 Зеленский сказал о готовности к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным без посредников и ультиматумов.